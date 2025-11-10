Co po Heweliuszu? Reżyser już szykuje dla nas dwie mroczne produkcje

Ładowanie...

„Heweliusz” to największy i najdroższy polski projekt Netfliksa - co czuć i widać w każdym epizodzie. Ambitny, zrealizowany z hollywoodzkim rozmachem, wybornie obsadzony projekt okazał się również najlepszym polskim serialem 2025 r. - rzecz jasna, nie dla każdego, ale podobną opinię wygłosiło wielu, wielu dziennikarzy w swych recenzjach czy widzów w serwisach filmowych lub social mediach. Również w naszym odczuciu „Heweliusz” to prawdziwa perła.



Współpraca Jana Holoubka z Netfliksem zaowocowała naprawdę udanymi produkcjami. Zarówno „Rojst”, jak i „Wielka woda” to tytuły powszechnie cenione i chwalone. „Heweliusz” zostawił je jednak w tyle.



Miejmy nadzieję, że twórca utrzyma tę tendencję i jego kolejne projekty wcisną nas w fotel. Zapowiadają się co najmniej intrygująco.

Jan Holoubek szykuje dla nas dwie mroczne produkcje po Heweliuszu

Dziki, dziki wschód

Holoubek realizuje dwie nowe produkcje równocześnie. Pierwszą z nich jest film pt. „Dziki, dziki wschód” - thriller noir i western (czy może raczej: eastern) rozgrywający się w Polsce w czasie II wojny światowej na podstawie scenariusza Aleksandry Takuskiej. Zdjęcia rozpoczęły się w październiku.



Fabuła zabierze nas do 1943 r. na tereny okupowane przez III Rzeszę. Głównym bohaterem będzie Martin Wolff - niemiecki urzędnik wysłany do leżącej na uboczu wsi, by wyjaśnić tajemnicę zniknięcia żydowskiego prawnika. Jego przybycie zaburzy kruche porozumienie, które wytworzyło się pomiędzy naznaczonymi wojną mieszkańcami wsi, skorumpowanymi kolaborantami i nazistowskimi władzami. Przy okazji odsłoni też sieć zdrady i chciwości powiązaną z plotkami na temat ukrytej fortuny prawnika. Choć na światło dzienne wypłyną kolejne mroczne tajemnice, śledztwo Wolffa może skrywać jeszcze więcej zagadek.

W obsadzie znaleźli się:

Itay Tiran

Jan Bulow

Aleksander Yatsentyuk

Joanna Kulig

Jacek Koman

Robert Więckiewicz

Piotr Trojan

Jacek Beler

Magdalena Różczka

Wśród nocnej ciszy

Drugim projektem jest serial, który powstanie dla HBO Max. Produkcja pt. „Wśród nocnej ciszy” skupi się na jednej z najgłośniejszych spraw okresu PRL-u - zbrodni połanieckiej. Bazą dla fabuły jest reportaż Wiesława Łuki pt. „Nie oświadczam się” - mroczna opowieść oz mowie milczenia, śmierci, do której nie powinno dojść i o ludziach, którzy za wszelką cenę dążyli do prawdy i sprawiedliwości.

Wigilia 1976 r. Śnieg, cisza, ciemność. Trójka młodych ludzi ginie pod kołami autobusu w drodze na pasterkę: ciężarna dziewczyna, jej mąż i młodszy brat. Nikt nic nie widział. Albo nie chce powiedzieć. Zamiast odpowiedzi - mur milczenia. Sprawa zostaje uznana za nieszczęśliwy wypadek. Ale... matka ofiar i młody policjant Maczek nie wierzą w przypadek. On ryzykuje karierę, ona - wszystko, co jej zostało. Im głębiej kopią, tym więcej szokujących informacji wychodzi na powierzchnię. A prawda? Może okazać się gorsza niż kłamstwo...



- czytamy w oficjalnym opisie.

Za scenariusz odpowiada Maciej Kowalewski. Całość będzie składać się z sześciu epizodów. Nie znamy nazwisk członków obsady.



Premiera obu produkcji odbędzie się w 2026 r. - dokładne daty nie zostały jeszcze ujawnione.

Zdjęcie główne: Netflix/materiały prasowe

Michał Jarecki 10.11.2025 11:30

