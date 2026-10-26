Czy będzie 5. sezon Lupina? Wyjaśniamy zakończenie

Widzowie już zapewne stracili nadzieję, że "Lupin" doczeka się kontynuacji. W końcu od premiery poprzedniej odsłony minęły już długie lata. Subskrybenci na szczęście doczekali się dobrych wieści na temat kontynuacji i już teraz mogą oglądać 4. sezon w serwisie Netflix. Na platformie pojawiło się 8 odcinków, ale niektórym z pewnością i tak jest mało, a co za tym idzie - chętnie zobaczyliby jeszcze kolejne epizody. Czy jest na to szansa? Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto omówić zakończenie.

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Uwaga! W tym miejscu zaczynają się spoilery 4. sezonu serialu "Lupin".

Lupin - czy będzie 5. sezon? Wyjaśniamy zakończenie

"Lupin", mimo skandalicznie długiej przerwy, wciąż jest produkcją w zasadzie bezkonkurencyjną. Produkcja trafiła do zestawienia TOP 10 w 62 krajach, co pokazuje, że wciąż nie straciła ona na znaczeniu. Twórca serialu George Kay pracował zresztą nad tym, żeby widzowie nie dostali odgrzewanego kotleta i przedstawił zupełnie nowych bohaterów. Assane Diop odkrył, że naśladowcą z pierwszych odcinków jest jego córka, Adele Kapoor, o której istnieniu do tej pory nie wiedział. Dodatkowo musiał przełknąć gorycz rzeczywistości, kiedy wyszło na jaw, że jego najlepszy przyjaciel Ben i była żona Claire są razem.

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Kadr z serialu "Lupin". Fot. materiały prasowe Netflix

W finale 4. sezonu wyjaśnia się, kto zepchnął komisarz Belkacem z balkonu podczas ucieczki Assane'a. Okazuje się, że był to Raoul. Guedira natychmiast podejmuje decyzję o aresztowaniu, mimo że Assane prosi go, by zaczekał z tym do momentu, aż nie dopadnie komisarz Korvin. Guedira przystaje na tę propozycję, jednak Sofia mimo to decyduje się wydać nakaz aresztowania za Diopem. Tymczasem Assane pracuje nad planem kradzieży skarbów i postanawia rozpocząć procedurę Varenne. Planuje on podnieść poziom wody w Sekwanie, zakłócając tym samym funkcjonowanie skarbca, dzięki czemu doprowadzi do zalania miejsca, w którym znajduje się skarb. Ostatecznie po policyjnym pościgu Assane'owi udaje się zbiec razem ze skarbem.

Rodzina Diopa nie ma tyle szczęścia. Wszyscy zostają bowiem schwytani przez zamaskowanych napastników, a w dodatku do gry wraca Hubert Pellegrini, który porywa Raoula i Adele. Diop bez namysłu postanawia wymienić skarb na życie swoich dzieci. W pewnym momencie doznaje szoku, gdy okazuje się, że jego syn przeszedł na stronę Pellegriniego. To Raoul okazuje się być tym, który pomógł wrogowi Assane'a w ucieczce, a teraz żąda, aby Diop wybrał: albo Raoul, albo Adele, do której przymocowano ładunek wybuchowy. Mężczyzna ostatecznie biegnie w jej stronę. I choć bomba nie wybucha, to wybór został podjęty. W tej samej chwili na miejscu zjawia się policja. Kiedy Raoul wsiada do helikoptera z Pellegrinim w środku, Belkacem oddaje strzał w jego kierunku. Przyjmuje go na siebie Assane, który nieprzytomny pada na ziemię.

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Zakończenie wskazuje, że twórcy wciąż mają pomysł na pociągnięcie tej historii. Pojawia się bowiem sporo pytań. Pierwsze i najważniejsze - co dalej z Assane'em? Drugie, nie mniej ważne - czy Pellegrini wziął Raoula pod swoje skrzydła i oznacza to, że przejdzie on na ciemną stronę mocy? Widzowie z pewnością chcieliby również rozwiać wątpliwości na temat związku Bena i Clarie, a także Adele oraz Juliette. Netflix nie dał jeszcze kontynuacji zielonego światła, a zatem fani produkcji na ten moment muszą uzbroić się w cierpliwość.

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