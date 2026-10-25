Polski serial w dobę podbił top10 Netfliksa. Oglądają go wszyscy
Netflix ma ostatnio świetną passę. Co chwila do serwisu trafiają mocne nowości i długo wyczekiwane kontynuacje. Jest jednak jeden serial, któremu wystarczyło zaledwie kilkadziesiąt godzin, aby zająć 5. miejsce w topce Netfliksa. Jaka jest tajemnica sukcesu „Matek pingwinów”?
„Matki pingwinów” to serial, którego popularność wybiła poza skalę oczekiwań. Ten pozornie prosty serial obyczajowy zadebiutował w serwisie w listopadzie 2024 roku. Serial był bardzo krótki, liczył zaledwie 6 odcinków, ale to wystarczyło, aby produkcja zdobyła uznanie widzów i krytyków. Oba te elementy sprawiły, że serial został przedłużony na 2. sezon, na który (niestety) musieliśmy czekać aż 2 lata.
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Matki pingwinów, 2. sezon rozbił bank
W pierwszym sezonie serial skupiał się głównie na zderzeniu rodziców z rzeczywistością po otrzymaniu diagnozy. Fabuła bowiem wychodzi od zawodniczki MMA Kamy (Masza Wągrocka), u której syna zostaje zdiagnozowane spektrum autyzmu. Kobiecie bardzo trudno jest się z tym pogodzić. Ostatecznie zapisuje dziecko do szkoły dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.
W drugiej serii fabuła przenosi się półtora roku do przodu. Po kryzysie dotychczasowej placówki bohaterowie biorą sprawy we własne ręce i zakładają własną szkołę. Ciężar serialu zostaje przerzucony na całą rodzinę.
Produkcja trafiła na Netfliksa 21 października i szybko trafiła na pierwsze miejsce listy Netfliksa. Trzyma się tam aż do dzisiaj. Serial pokonał potężną konkurencję. W tym tygodniu do serwisu trafił jeden największych hitów platformy, czyli nowy sezon „Lupina”. Zaledwie chwilę wcześniej wrócił z 2. serią „Cyberpunk: Edgerunners”. Ale to ciągle „Matki pingwinów” są górą.
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Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.