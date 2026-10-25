Polski serial w dobę podbił top10 Netfliksa. Oglądają go wszyscy

„Matki pingwinów” to serial, którego popularność wybiła poza skalę oczekiwań. Ten pozornie prosty serial obyczajowy zadebiutował w serwisie w listopadzie 2024 roku. Serial był bardzo krótki, liczył zaledwie 6 odcinków, ale to wystarczyło, aby produkcja zdobyła uznanie widzów i krytyków. Oba te elementy sprawiły, że serial został przedłużony na 2. sezon, na który (niestety) musieliśmy czekać aż 2 lata.

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Nasza recenzja: Zmiany w serialu Matki Pingwinów. 2. sezon dowozi - recenzja

Matki pingwinów, 2. sezon rozbił bank

W pierwszym sezonie serial skupiał się głównie na zderzeniu rodziców z rzeczywistością po otrzymaniu diagnozy. Fabuła bowiem wychodzi od zawodniczki MMA Kamy (Masza Wągrocka), u której syna zostaje zdiagnozowane spektrum autyzmu. Kobiecie bardzo trudno jest się z tym pogodzić. Ostatecznie zapisuje dziecko do szkoły dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.

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Matki pingwinów, kadr z serialu

W drugiej serii fabuła przenosi się półtora roku do przodu. Po kryzysie dotychczasowej placówki bohaterowie biorą sprawy we własne ręce i zakładają własną szkołę. Ciężar serialu zostaje przerzucony na całą rodzinę.

Produkcja trafiła na Netfliksa 21 października i szybko trafiła na pierwsze miejsce listy Netfliksa. Trzyma się tam aż do dzisiaj. Serial pokonał potężną konkurencję. W tym tygodniu do serwisu trafił jeden największych hitów platformy, czyli nowy sezon „Lupina”. Zaledwie chwilę wcześniej wrócił z 2. serią „Cyberpunk: Edgerunners”. Ale to ciągle „Matki pingwinów” są górą.

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