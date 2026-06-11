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Kiedy 4. sezon Lupina? Hit Netfliksa z datą premiery

Netflix nie tylko Ameryką stoi. "Lupin" to jedna z najpopularniejszych francuskich produkcji tej platformy. Do niedawna nie było wielu konkretów na temat premiery 4. sezonu serialu, jednak stan rzeczy się zmienił. Sprawdzamy, kiedy tytułowy bohater powróci na mały ekran.

Adam Kudyba
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lupin 4 sezon netflix
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Omar Sy to jeden z najbardziej charyzmatycznych francuskich aktorów. Świat zna go przede wszystkim jako Drissa z "Nietykalnych", natomiast jego emploi jest dużo bogatsze. "Jutro będziemy szczęśliwi", "Jurassic World", "Inferno", "Nocny kowboj", "Samba" - trochę tego jest. Sy nie próżnuje, zwłaszcza od 2021 roku, kiedy to został obsadzony w roli Assane'a Diopa - "złodzieja dżentelmena".

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Lupin powróci z 4. sezonem. Kiedy premiera?

W poprzednim sezonie Diop ukrywał się przed światem po sfingowaniu własnej śmierci. Jednocześnie stał za ryzykownymi kradzieżami, których podstawowym celem było zapewnienie bezpiecznego życia swojej rodzinie. Ostatecznie dokonał poświęcenia i oddał się w ręce policji. Choć szczegóły fabuły nie są znane, wszystko wskazuje na to, że główny bohater dokona ucieczki z więzienia, albo przynajmniej będzie próbował. Nie ma bowiem szans, że taki spryciarz usiedzi długo w takim miejscu.

Serial bardzo szybko, od 1. sezonu sukcesywnie piął się w górę, jeśli chodzi o popularność. Do niedawna było wiadomo, że "Lupin" powróci do oferty Netfliksa z nowym sezonem jesienią tego roku. To był już duży znak dla fanów serialu, których cierpliwość została wynagrodzona - doczekali się bowiem konkretnego komunikatu, który mogą zapisać w swoich kalendarzach.

Premiera 4. sezonu została wyznaczona zgodnie z podanymi wcześniej informacjami, na 23 października tego roku. Ma liczyć 8 odcinków i na tym etapie nie jest jeszcze jasne, czy wszystkie epizody pojawią się tego samego dnia - choć dotychczas tak właśnie było, więc można przypuszczać, że sytuacja się powtórzy.

Funkcję showrunnera współdzielą ze sobą Louis Leterrier ("Incredible Hulk", "Iluzja") i Omar Sy, odtwórca głównej roli. Autorami scenariusza do 4. sezonu są Florent Meter, Mathilde Arnaud, Tigran Rosine i Jean-Yves Arnaud, reżyserami - Edouard Salier, Everardo Gout i Hugo Gelin, a twórcami serialu są George Kay i Francois Uzan. W obsadzie pojawią się m.in.: Ludivine Sagnier (Claire), Antoine Gouy (Benjamin), Soufiane Guerrab (Youssef Gedira), Shirine Boutella (Sofia Belkacem).

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Adam Kudyba
11.06.2026 10:55
Tagi: LupinSeriale Netflix
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