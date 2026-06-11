Omar Sy to jeden z najbardziej charyzmatycznych francuskich aktorów. Świat zna go przede wszystkim jako Drissa z "Nietykalnych", natomiast jego emploi jest dużo bogatsze. "Jutro będziemy szczęśliwi", "Jurassic World", "Inferno", "Nocny kowboj", "Samba" - trochę tego jest. Sy nie próżnuje, zwłaszcza od 2021 roku, kiedy to został obsadzony w roli Assane'a Diopa - "złodzieja dżentelmena".

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Lupin powróci z 4. sezonem. Kiedy premiera?

W poprzednim sezonie Diop ukrywał się przed światem po sfingowaniu własnej śmierci. Jednocześnie stał za ryzykownymi kradzieżami, których podstawowym celem było zapewnienie bezpiecznego życia swojej rodzinie. Ostatecznie dokonał poświęcenia i oddał się w ręce policji. Choć szczegóły fabuły nie są znane, wszystko wskazuje na to, że główny bohater dokona ucieczki z więzienia, albo przynajmniej będzie próbował. Nie ma bowiem szans, że taki spryciarz usiedzi długo w takim miejscu.

Serial bardzo szybko, od 1. sezonu sukcesywnie piął się w górę, jeśli chodzi o popularność. Do niedawna było wiadomo, że "Lupin" powróci do oferty Netfliksa z nowym sezonem jesienią tego roku. To był już duży znak dla fanów serialu, których cierpliwość została wynagrodzona - doczekali się bowiem konkretnego komunikatu, który mogą zapisać w swoich kalendarzach.

Premiera 4. sezonu została wyznaczona zgodnie z podanymi wcześniej informacjami, na 23 października tego roku. Ma liczyć 8 odcinków i na tym etapie nie jest jeszcze jasne, czy wszystkie epizody pojawią się tego samego dnia - choć dotychczas tak właśnie było, więc można przypuszczać, że sytuacja się powtórzy.

Funkcję showrunnera współdzielą ze sobą Louis Leterrier ("Incredible Hulk", "Iluzja") i Omar Sy, odtwórca głównej roli. Autorami scenariusza do 4. sezonu są Florent Meter, Mathilde Arnaud, Tigran Rosine i Jean-Yves Arnaud, reżyserami - Edouard Salier, Everardo Gout i Hugo Gelin, a twórcami serialu są George Kay i Francois Uzan. W obsadzie pojawią się m.in.: Ludivine Sagnier (Claire), Antoine Gouy (Benjamin), Soufiane Guerrab (Youssef Gedira), Shirine Boutella (Sofia Belkacem).

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Adam Kudyba 11.06.2026 10:55

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