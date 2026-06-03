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Netflix przedłuża swój hit. Akcyjniak z Ritschonem dostanie kontynuację

Netflix ogłosił, że "Maszyna do zabijania" doczeka się kontynuacji. Produkcja z Alanen Ritschsonem dostanie 2. część. Co już już wiadomo na ten temat?

Anna Bortniak
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"Maszyna do zabijania" to thriller akcji z elementami science fiction w reżyserii Patricka Hughesa, który zadebiutował na platformie Netflix w marcu 2026 roku. Fabuła koncentruje się na o elitarnym oddziale komandosów, których ostatni etap morderczego szkolenia nieoczekiwanie zamienia się w walkę o przetrwanie z gigantyczną, pozaziemską maszyną. W roli głównej wystąpił Alan Ritchson, a oprócz niego w obsadzie znaleźli się również Dennis Quaid oraz Stephan.

Film okazał się być dla Netfliksa tak ogromnym sukcesem, że oficjalnie ogłoszono jego kontynuację. Co już wiemy na temat "Maszyny do zabijania 2"?

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Maszyna do zabijania - Netflix ogłasza kontynuację

Po ogromnym sukcesie „War Machine”, Netflix ogłosił, że powstanie kontynuacja. Wiadomo już, że na stołku reżyserskim ponownie zasiądzie Patrick Hughes. Będzie on współtworzył film z Jamesem Beaufortem. Obaj napiszą scenariusz.

Wcześniej Hughes mówił:

To bardzo, bardzo ekscytujące. Nie mogę wdawać się w żadne szczegóły, ale wiem, że kiedy to pisałem, było po prostu zaplanowane – co bym zrobił, dotknął drewna, gdyby dali mi szansę. To rozszerza ten świat, ale jednocześnie nie robi tego, czego się spodziewano. Mam absolutny hit. Jestem podekscytowany. To jest cholernie duże.

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Nic dziwnego, że Netflix zdecydował się na nakręcenie 2. części. "Maszyna do zabijania" od dnia premiery, czyli 26 marca, osiągnęła 139 mln wyświetleń, co czyni ją jednym z 10 najpopularniejszych filmów oryginalnych, jakie kiedykolwiek zadebiutowały na platformie. Film zajmuje obecnie 10. miejsce na liście.

Nie wiadomo jeszcze, na czym będzie skupiała się kontynuacja. Przypomnijmy, że "War Machine" ma otwarte zakończenie. Być może już podczas produkcji 1. części Netflix przypuszczał, że produkcja będzie przez widzów tak chętnie oglądana i zostawił sobie przestrzeń na kontynuację.

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Anna Bortniak
03.06.2026 15:55
Tagi: Filmy akcjiFilmy Netflix
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