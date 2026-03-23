REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Uncategorized /
  3. VOD

Fani Yellowstone pokochali tego bohatera. Znika z najlepszego sequela

To zła wiadomość dla fanów nowego sequela "Yellowstone". W nowych odcinkach nie zobaczą już uwielbianego bohatera. Grający go Matthew Fox potwierdził właśnie, że nie powróci do roli Paula w 2. sezonie "The Madison".

Rafał Christ
yellowstone madison premiera matthew fox skyshowtime
REKLAMA

"The Madison" już się skończyło. U nas dopiero się zacznie na SkyShowtime, ale w Stanach Zjednoczonych w zeszłą sobotę wyemitowano już ostatni odcinek najnowszego sequela "Yellowstone". Produkcja bardzo przypadła widzom do gustu. Ba! Nie tylko widzom. Krytycy ocenili go nawet lepiej niż początek sagi rodu Duttonów, których zresztą tym razem na ekranie nie zobaczymy.

"The Madison" przedstawia zupełnie nowych bohaterów. To opowieśc o pogrążonej w żałobie nowojorskiej rodzinie. Stacy i Preston Clyburnowie przenoszą się do Montany, gdzie próbują pozbierać się po tragedii. W główne role wcielają się Michelle Pfeiffer i Kurt Russell. Prócz nich zobaczymy też znanego z "Lost" Matthew Foksa. Wciela się on w Paula Clyburna - brata głównego bohatera, który szybko zjednał sobie sympatię widzów.

SERIALE ZE ŚWIATA "YELLOWSTONE" OBEJRZYSZ NA:
SkyShowtime
YELLOWSTONE
SkyShowtime
REKLAMA

The Madison - gwiazdor nie powróci do roli z sequela Yellowstone

Niestety, fani "The Madison" muszą się z Paulem pożegnać. W wywiadzie dla The Hollywood Reporter Matthew Fox potwierdził bowiem, że kończy swoją przygodę z sequelem "Yellowstone". Dlaczego? Decyzję tę uzasadnił odnosząc się do długości "Lost".

Teraz takie stawiam wymagania. Znalazłem się w takim punkcie swojego życia, że wolę angażować się w coś interesującego na krótko, a nie wiązać się z jednym projektem na sześć lat, jak niegdyś

- stwierdził Matthew Fox.

Oznacza to, że bohater Matthew Foksa pojawia się tylko w czterech odcinkach "The Madison". Tyle go zobaczymy, gdy produkcja zadebiutuje w Polsce. Stanie się to dosłownie już za moment. Premierę w naszym kraju przewidziano bowiem na najbliższy piątek 27 marca. Oczywiście na SkyShowtime, gdzie dostępne są wszystkie seriale z uniwersum "Yellowstone".

Dzięki przywołanemu wywiadowi już wiemy, że nawet jeśli pokochamy Paula tak jak amerykańscy widzowie, nie możemy się go spodziewać w 2. odsłonie serialu. Paramount zamówił nowe odcinki jeszcze przed premierą 1. sezonu sequela "Yellowstone". Już nawet zdjęcia do nich dobiegły końca, aczkolwiek jeszcze nie wiadomo, kiedy możemy się ich spodziewać.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

REKLAMA
Rafał Christ
23.03.2026 18:19
Tagi: Co obejrzeć?SkyShowtimeYellowstone
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA