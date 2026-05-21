Michelle Pfeiffer opowiedziała o planie Madison. "Nie było klimatyzacji"

"Madison" to jeden z serialu z uniwersum "Yellowstone" stworzony przez Taylora Sheridana. Główną rolę gra w niej Michelle Pfeiffer, która niedawno opowiedziała o warunkach, jakie panowały na planie. Odtwórczyni roli Stacy Clyburn przyznała, że warunku do zdjęć plenerowych w Montanie bardzo ją zachwyciły, to jednocześnie aktorom i ekipie nie było łatwo funkcjonować na miejscu. Wszystko bez brak toalet i klimatyzacji.

Pfeiffer przyznała, że obsada potrzebowała trochę czasu, aby przyzwyczaić się do panujących na planie warunków - brak toalet i klimatyzacji znacząco spowolnił i utrudnił prace. Opowiedziała o tym w podcaście "In Conversation" w Los Angeles Times:

Wszyscy pracowali trochę w pośpiechu, więc nie było pewnych udogodnień. Nie było łazienki, nawet wychodek nie był prawdziwy. Nie było klimatyzacji, kanalizacji, niczego. Ale widoki zapierały dech w piersiach.

I dodała:

Tak naprawdę nie mieliśmy tam przyczep, bo kręcili w 360, więc nie mogli mieć ich w pobliżu. W związku z tym nie mieliśmy nawet gdzie usiąść. W pobliżu nie było łazienki. Nie było jedzenia. A zimą było zimno. Zastanawialiśmy się: "Czy moglibyśmy mieć grzejnik?". A latem: "Czy moglibyśmy wziąć parasol, bo słońce jest naprawdę mocne?".

W "Madison" Michelle Pfeiffer wciela się w kobietę, która przenosi się z Nowego Jorku do Montany, aby pożegnać zmarłego męża. Produkcja, która określana jest jako "najbardziej intymne dzieło Sheridana", pokaże studium żałoby i relacji międzyludzkich. Pierwszy sezon serialu zadebiutował w Polsce 27 marca i zakończył się na 6 odcinkach.

Mimo że byl to najkrótszy serial w uniwersum Sheridana, dobra wiadomość jest taka, że został już przedłużony. Druga odsłona jest już właściwie gotowa i ma zadebiutować pod koniec 2026 lub na początku 2027 roku. Premiera w Polsce będzie jednak nieco opóźniona względem zagranicy.

Anna Bortniak 21.05.2026 11:32

