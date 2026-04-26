To koniec Madison. Co z 2. sezonem serialu?

„The Madison” to jeden z wielu seriali, które mają otrzeć łzy po „Yellowstone”. Główna seria zakończyła się już jakiś czas temu, ale jej wyjątkowa popularność sprawiła, że jej twórcy i Paramount+ nie mogą pozwolić jej odejść. Wśród seriali, które mają przejąć wodze są kontynuacje bezpośrednie, takie jak „Marshals: Historia z Yellowstone” czy „Dutton Ranch”, które czasem nazywane jest „6. sezonem Yellowstone”.



„The Madison” jest jednak trochę inne, bo to nie bezpośrednia kontynuacja, a raczej duchowy spadkobierca. Pokazuje on trochę inną stronę natury i przyrody. Stronę, która koi i fascynuje. Historia opowiada bowiem o rodzinie, która traci swojego członka, męża, ojca i dziadka. Był on zafascynowany dziką przyrodą, choć sam był mieszczuchem, raczej z konieczności niż z wyboru. Jego rodzina, chcąc lepiej go poznać, udaje się w strony, które tak bardzo pokochał. Tam zmienią się nie do poznania (choć, aby wiedzieć więcej musicie obejrzeć serial).

The Madison – czy będzie 2. sezon?

Prosta odpowiedź brzmi: tak, będzie 2. sezon. Fani z pewnością ucieszą się, że prace są już bardzo zaawansowane, na tyle zaawansowane, że nowa seria została już nakręcona.

Prawdopodobna premiera 2. sezonu serialu nastąpi pod koniec 2026 roku lub na początku 2027. Co jednak ważne, w Polsce może pojawić się z niewielkim opóźnieniem.

Istotną jednak informacją jest fakt, że „The Madison” doczeka się również… 3. serii.

Tak, produkcja okazała się takim hitem, że już zapowiedziano kontynuację. Powodów tego stanu rzeczy jest kilka. Paramount+ ma wreszcie serial, który jest globalnym hitem, którego produkcja jest relatywnie tania, bo nie potrzeba smoków i wielu efektów, a przy okazji ma na pokładzie płodnego twórcę Taylora Sheridana, który jest w stanie pracować naprawdę szybko, wydajnie i zachowując wysoką jakość, do jakiej przyzwyczaił widzów.

Nie pozostaje nic innego, jak trzymać kciuki.



Konrad Chwast 26.04.2026 18:33

