Na taki serial czekali fani Yellowstone. Sequel przebił oryginał

Fani "Yellowstone" będą zadowoleni. Tak wynika z pierwszych opinii na temat nowego sequela serialu Taylora Sheridana. "The Madison" z Kurtem Russellem i Michelle Pfeiffer za chwilę zadebiutuje na SkyShowtime.

Rafał Christ
Samo "Yellowstone" co prawda skończyło się jeszcze w 2024 roku. Uniwersum serialu ciągle się jednak rozwija. I to bardziej dynamicznie niż dotychczas. Na początku marca zadebiutowało przecież "Marshals: Historia z Yellowstone". Dostępny na SkyShowtime serial przedstawia dalsze losy doskonale nam znanego Kayce'a Duttona. Ledwo się rozpoczął (dostaliśmy na razie dwa odcinki!), a już musimy się szykować na pojawienie się kolejnego sequela.

"The Madison" utrzymane jest jednak w zupełnie innych klimatach niż "Marshals". To nie jest procedural. Śledzi bowiem losy rodziny z Nowego Jorku, której życie w dolinie tytułowej rzeki w Montanie zostaje wystawione na próbę. Dzięki temu dostajemy studium żałoby i relacji międzyludzkich. Gwiazdorska obsada dba, żeby emocji nie brakowało. Nie mogłoby być inaczej, skoro w główne role wcielają się Kurt Russell i Michelle Pfeiffer.

The Madison - opinie o sequelu Yellowstone

Do premiery "The Madison" jeszcze co prawda chwila, ale w sieci właśnie pojawiły się pierwsze recenzje krytyków. Oczywiście, dużo ich nie ma (zaledwie 12), ale wciąż warto odnotować, że okazują się nad wyraz entuzjastyczne. W końcu na Rotten Tomatoes cieszy się 83 proc. pozytywnych opinii. To znacznie więcej niż 1. sezonu "Yellowstone", którego wynik utrzymuje się na poziomie 58 proc.

To niezwykle solidny, wciągający serial, który ma szansę łączyć pokolenia
- czytamy w recnezji na RogerEbert.com

"The Madison" może mieć jednego czy dwóch kowbojów i rozgrywać się w Montanie, ale to jak dotąd największe wyjście Sheridana poza jego strefę komfortu
- pisze krytyk Collider

Najbardziej czarujące w "The Madison" jest to, że przemówi nawet do tych, którzy nie widzieli żadnego serialu Taylora Sheridana
- twierdzi Brittany Frederick.

Amerykanie nieco wcześniej od nas będą mogli się przekonać, czy opinie krytyków mają pokrycie w rzeczywistości. W Stanach Zjednoczonych "The Madison" zadebiutuje bowiem już jutro, 14 marca. W Polsce pojai się 27 marca na SkyShowtime.

13.03.2026 20:11
