Mafia IRL 5 wystartowała. Oto wszyscy uczestnicy
"Mafia IRL" Friza wraca na YouTube'a. 5. sezon produkcji, będzie wyjątkowy, ponieważ w grze będzie uczestniczył również sam twórca. Kto jeszcze wystąpi w programie? Oto wszyscy uczestnicy.
Czas na nowy sezon "Mafii IRL", uwielbianego przez użytkowników YouTube'a programu. Popularną grę do prawdziwego życia przeniósł Karol "Friz" Wiśniewski, który właśnie zaprezentował najnowszy, 5. sezon produkcji. W nowej odsłonie weźmie udział 12 influencerów, w tym sam Karol, którzy zostaną podzieleni na mafię i obywateli. Każda grupa będzie musiała wzajemnie się eliminować. Mafia będzie robić to w tajemnicy podczas nocnych obrad, a obywatele w czasie wspólnych narad. W międzyczasie uczestnicy będą wykonywali rozmaite zadania i korzystali z kart funkcyjnych, które pomogą im w dalszej rozgrywce.
Kto będzie walczył o zwycięstwo w 5. sezonie "Mafii IRL"? Oto wszyscy uczestnicy.
Mafia IRL 5 - wszyscy uczestnicy. Kto wystąpi w programie Friza?
Friz
Tak, dobrze czytacie. Friz po raz pierwszy pojawi się jako uczestnik w swoim własnym programie. Do tej pory założyciel Ekipy pełnił rolę mistrza gry, natomiast teraz będzie mógł poczuć emocje "Mafii IRL" na własnej skórze.
Tromba
Tromba, właściwie Mateusz Trąbka, to kolejny zaskakujący uczestnik "Mafii IRL". Influencer, znany z oryginalnej Ekipy Friza, pojawi się w 5. edycji rozgrywki i będzie miał okazję walczyć albo po stronie mafii, albo po stronie obywateli.
Milena Takuska
Wśród uczestników znalazła się również Milena Takuska. Influencerka zyskała popularność za sprawą dołączenia do grupy Dresscode, której współzałożycielem jest Mikołaj "Bagi" Bagiński, uczestnik poprzedniego sezonu "Mafii IRL".
Pola Słopecka
Polę z pewnością kojarzą młodsi fani Ekipy Friza. Influencerka zdobyła rozpoznawalność za sprawą udziału w 3. edycji programu "Twoje 5 Minut", a następnie została włączona do grupy Baza, w której jest do dziś.
Żaklina Ta Dinh
Żaklina Ta Dinh jest obecnie influencerką lifestyle'ową i osobowością telewizyjną. Rozpoznawalność zdobyła za sprawą udziału w 7. sezonie programu "Top Model".
Klaudia Sadownik
Widzowie mogą znać Klaudię Sadownik przede wszystkim z TikToka, bo to właśnie na tej platformie influencerka rozwinęła skrzydła. Niedawno Klaudia wystąpiła również w serialu dokumentalnym "Girls of Warsaw", który jest dostępny na Prime Video.
Young Leosia
Young Leosia, właściwie Sara Leokadia Sudoł, jest znaną raperką. Popularność zyskała za sprawą singla "Szklanki", a w 2021 r. pod szyldem wytwórni Internaziomale wydany został jej debiutancki album. W 2022 r. założyła własną wytwórnię Baila Ella.
Kubańczyk
Kubańczyk, właściwie Jakuba Flasa, to polski raper, osobowość internetowa oraz freak fightowy zawodnik. Jego twórczość, szczególnie utwór "Lady Pank", cieszy się zainteresowaniem. Pod szyldem Fame MMA zdobył pas mistrzowski w wadze średniej, zwyciężając z Marcinem "Maliszą" Malczyńskim.
Zoja Skubis
Zoja Skubis jest polską podróżniczką, biegaczką i himalaistką. Swoje pasje związane z podróżami i sportami ekstremalnymi łączy z influencerstwem, dzieląc się swoimi osiągnięciami w mediach społecznościowych. Ostatnio można było zobaczyć ją w programie "Azja Express".
Maciek Dąbrowski
Maciek Dąbrowski, znany również jako Z Dvpy lub Człowiek Warga, to polski twórca internetowy i jedna z najbardziej rozpoznawalnych osobowości na YouTubie. W serwisie można zobaczyć go na jego kanale Z Dvpy oraz w programie na Kanale Zero.
Yoshi
Yoshi, właściwie Filip Panek to polski youtuber i twórca internetowy, znany z kanału YoshihitoMayoshe. Nagrywa vlogi o życiu w internecie, a także testuje produkty i otwiera paczki.
Alan Bukowiński
Alan Bukowiński, tak samo jak Pola Słopecka, jest członkiem grupy Baza. Alana również można znać z 3. edycji programu "Twoje 5 Minut".
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Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.