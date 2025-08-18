REKLAMA
Friz i Wersow zrobili kinowy film o swojej miłości. Tak, kinowy

Jakiś czas temu w kinach można było oglądać "100 dni do matury" - fabularny, filmowy projekt, za którym stała Ekipa. Tym razem na dużym ekranie zobaczymy człowieka, który stoi na jej czele. Karol Wiśniewski, znany jako Friz, właśnie ogłosił, że do kin trafi film o jego związku z Wersow.

Adam Kudyba
friz i wersow
Karol "Friz" Wiśniewski to niewątpliwie jedna z najbardziej wpływowych postaci nie tylko świata internetu, ale także showbiznesu. Oprócz działalności na YouTube Ekipa może się też pochwalić działalnością muzyczną, ale również tą związaną z kinematografią. W lutym tego roku do kin trafiło "100 dni do matury" - wyreżyserowana przez Mikołaja Piszczana historia Kapsla - młodego licealisty, który wpada na pomysł, by włamać się do systemu Ministerstwa Edukacji i zmienić wyniki nadchodzących matur.

Dokument o Frizie i Wersow jesienią w kinach

Nie był to pierwszy moment, kiedy influencerzy zdecydowali się na przeniesienie swojej twórczości do świata filmu. Jak się okazuje, z pewnością nie ostatni. Friz ogłosił na swoim Instagramie, że ich ostatnia medialna nieobecność wynikała z tego, że wraz z partnerką Weroniką Sową, znaną w sieci jako Wersow, wzieli ślub. Zastanawiacie się pewnie, co ma to wspólnego z kinem? Wiśniewski w tym samym wpisie poinformował, że widzowie będą mogli zobaczyć ich historię w kinach. Reżyserem filmu jest Krystian Kuczkowski – autor kinowych filmów dokumentalnych o Annie Przybylskiej, Buddzie, Sanah, czy Julii Żugaj.

Oto, jak brzmi oficjalny opis fabuły filmu "FRIZ & WERSOW. Miłość w czasach online":

Internet nie dawał im szans. Od samego początku mierzyli się z falą krytyki, plotek i podważania ich uczuć. Karol Wiśniewski i Weronika Sowa to jedni z najpopularniejszych twórców w polskiej sieci – międzypokoleniowy symbol internetu. Od lat na szczycie. Tak samo długo na językach. Choć nagrali setki lifestylowych filmów, dopiero teraz, po raz pierwszy wpuszczają kamery tam, gdzie do tej pory dostęp mieli tylko najbliżsi. Film „Friz & Wersow. Miłość w czasach online” odsłania kulisy powstawania ich największych przedsięwzięć, presję czasu i oczekiwań widowni, ale też ciepło codziennych gestów i rozmów, które budują prawdziwą relację. To autentyczny portret „power couple”, historia wspólnej pasji i ambicji, która udowadnia, że prawdziwe uczucie przetrwa każdy sztorm, a rodzina i sukces mogą iść w parze.

Premiera kinowa tej produkcji jest zaplanowana na 3 października 2025 roku. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun:

18.08.2025 13:14
