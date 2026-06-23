Weź, nie komplikuj. Friz i Plush uruchamiają nową platformę komunikacyjną

Plush uruchamia nową platformę komunikacyjną pod hasłem z nagłówka, czyli „Weź, nie komplikuj”, w której oferta naturalnie łączy się z rozrywką i światem social mediów. W czasach, w których technologia miała uprościć nam życie, a zamiast tego uczyniła je wyczerpującym, popularny Miś staje się orędownikiem świętego spokoju. Znaczy się, cytując: „ambasadorem oczywistych wyborów, których nie trzeba rozkminiać”.



Nowa odsłona Plusha jest rozwinięciem dotychczasowych działań marki i ma na celu poszerzenie jej zasięgu wśród różnych grup docelowych. Plush będzie docierał zarówno do odbiorców, których głównym miejscem codziennej aktywności są media społecznościowe, takie jak TikTok czy Instagram, jak i do tych, którzy korzystają również z TV.



Zapowiedź platformy zobaczycie w spocie z udziałem Friza.

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Plush - Weź, nie komplikuj

To naturalny krok w rozwoju marki. Łączymy, to co najlepsze w marce Plush w jej dotychczasowej relacji z odbiorcami. To będzie miks nowoczesnego stylu komunikacji digitalowej, aktywności w świecie influencerów i contentu internetowego, komentowania rzeczywistości i reagowania w sposób RTMowy oraz szeroko zasięgowej komunikacji, w tym TV



- mówi Karina Jakóbiak–Kapusta, Dyrektor Departamentu Komunikacji Marketingowej.

Właśnie dlatego Plush wraca do swojej kultowej odsłony, łącząc to, co najbardziej rozpoznawalne i lubiane, a jednocześnie nie rezygnując z intensywnej obecności w mediach społecznościowych. Charakter Plusha nie ulegnie zmianie: zachowa on swoją oryginalność, poczucie humoru i „plushowe” podejście do rzeczywistości.



Istotnym elementem tej zmiany jest także technologia. Po raz pierwszy Plush w tak zaawansowany sposób wykorzystuje AI w produkcji animacji. Nowe możliwości niewątpliwie otwierają zupełnie nowe perspektywy - pozwalają tworzyć szybciej, dynamiczniej, jeszcze bardziej kreatywnie. Uspokoję: to, co kluczowe, zostaje bez zmian. Pomysły, kreacja i scenariusz są po stronie ludzi. AI jest narzędziem, nie reżyserem.

Nowa oferta i więcej gigabajtów

Nowa oferta Plusha to ukłon w stronę tych, którzy chcą prostoty, jasnych zasad i pełnej kontroli nad swoim abonamentem.



Przypomnę, że w nowej ofercie abonamentowej dostępne są dwa warianty:

Abonament S - rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu oraz 50 GB za 25 zł/mies. (po rabatach),

Abonament M - rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu oraz aż 200 GB za 50 zł/mies. (po rabatach), z możliwością podziału kosztów abonamentu na pół (przy zakupie min. 2 numerów).

Nowością jest także eSIM w abonamencie Plush przy umowie zawieranej zdalnie. Cały proces - od wyboru do aktywacji - można zamknąć w kilka minut. Bez wizyty w salonie i bez czekania.



Szczegóły znajdziecie na www.plushbezlimitu.pl.

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Michał Jarecki Redaktor Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).