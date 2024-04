Drama z Frizem: o co chodzi? Influencerka zarzuca mu obczajanie skąpo ubranych dziewczyn

Wielu komentujących przyklasnęło influencerce, jednak kilku z nich stwierdziło, że dziewczyna próbuje wybić się na głośnym nazwisku. "Teraz większość dziewczyn w taki sposób prowadzi swoje sociale, a kto to ogląda to jego sprawa. Dla mnie twoje zachowanie to próba wybicia się na klikającym się nazwisku. Słabe..." - stwierdziła autorka jednego z komentarzy, na co otrzymała odpowiedź: "Nie narzekam na wyświetlenia i nie potrzebuję do tego Friza, co widać po moim TikToku, Instagramie czy chociażby drugim kanale YT: Forsurprise. Nie musiałam tego nagrywać a chciałam, bo w dzisiejszych czasach dotyczy [to] sporo osób i mam nadzieję, że pójdzie dalej". Na ten moment Friz nie odniósł się do sprawy.