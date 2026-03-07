Friz podbija KFC. Największa współpraca w historii
Wraz z premierą programu "Mafia IRL" wystartowało nowe menu w KFC. Sieć restauracji nawiązała współpracę z Frizem, w ramach której goście będą mogli spróbować wyjątkowych pozycji opartych na "zagadkowym smaku umami", a także zgarnąć talię limitowanych kart kolekcjonerskich do gry w "Mafię". To jedna z największych współprac KFC w historii.
Nowy sezon "Mafii IRL" zadebiutował już na YouTubie. W tym roku premierze formatu towarzyszy wyjątkowe wydarzenie, a jest nim premiera nowego menu w KFC. Sieć została partnerem tegorocznej edycji popularnego na YouTubie programu i ogłosiła, że we wszystkich restauracjach będzie można spróbować pozycji współtworzonych przez Friza, które będą miały "zagadkowy smak umami". Do każdego zestawu (do wyczerpania zapasów) będzie dodatkowo dołączana talia limitowanych kart do gry w "Mafię IRL". To jednak nie wszystko.
KFC wprowadza menu inspirowane programem Mafia IRL Friza. Ile kosztuje zestaw?
W środę, 4 marca, w restauracjach KFC pojawiło się nowe menu. Wśród produktów inspirowanych "Mafią IRL" znajdują się:
- Mafia IRL Burger - kultowy Zinger w czarnej bułce z sosem sweet chilli & umami (24,99 zł);
- Mafia IRL Twister - soczysta polędwiczka z kurczaka z sosem sweet chilli & umami zawinięta w różową tortillę (19,99 zł);
- Mafia IRL Qurrito - chrupiący kurczak w towarzystwie sera i sosu sweet chilli & umami, podawany w różowej, zapieczonej tortilli (19,99 zł)
- Mafia IRL Bubble Drink - orzeźwiająca bubble tea o smaku jagodowym (10,49 zł);
- Mafia IRL Cheezy Snack - czarne kulki serowe z chrupiącą panierką i płynnym cheddarem w środku (7,99 zł).
Produkty z menu "Mafii IRL" można również zamówić w zestawie. Ceny prezentują się wówczas następująco:
- Zestaw Mafia IRL Burger: wersja regularna - 34,99 zł, wersja XL - 38,49 zł;
- Zestaw Mafia IRL Twister: wersja regularna - 29,99 zł, wersja XL - 33,49 zł;
- Zestaw Mafia IRL Qurrito: wersja regularna - 29,99 zł, wersja XL - 33,49 zł.
Do każdego zestawu lub boxa (w menu znajdują się również inne opcje, w ramach których można mieszać pozycje z menu) dołączana będzie talia kolekcjonerskich kart do gry w "Mafię IRL". W sumie będzie można zebrać 4 zestawy (gdyby jakiś się powtórzył, można poprosić obsługę o wymianę). Warto zwrócić uwagę na ich opakowania, a konkretnie na kod QR, który po zeskanowaniu pokaże sekretną wiadomość głosową od Friza.
KFC i Friz przygotowali również niespodziankę - w siedmiu restauracjach w Polsce powstanie zupełnie nowa aranżacja, dzięki czemu będzie można poczuć klimat gry "Mafia IRL". Dodatkowo jeszcze w marcu odbędzie się wydarzenie, na którym wybrane osoby będą mogły spotkać się z Frizem.
Nowe aranżacje zyskały następujące restauracje:
- Warszawa, ul. Widok 26;
- Kraków, ul. Josepha Conrada 83;
- Lublin, al. Kraśnicka 134;
- Tarnobrzeg, ul. Generała Władysława Sikorskiego 10;
- Wrocław, ul. Świdnicka 13;
- Gdynia (CH Batory), ul. 10 Lutego 11;
- Białystok, al. Jana Pawła II 56A.
Czytaj więcej w Spider's Web:
- Najgorszy polski film trafił na Prime Video. Oglądasz i potem oczu kąpiel
- Youtuberzy Friza nagrywali obok obozu koncentracyjnego. Muzeum zabrało głos
- Film o Frizie i Wersow ma tak złe oceny, że przebił nawet "Smoleńsk"
- Friz zaczepił byłą członkinię Ekipy, bo nie przyjęła zaproszenia na festiwal
- 100 dni do matury 2 - kiedy premiera? Ekipa kręci kontynuację