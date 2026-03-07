Ładowanie...

Nowy sezon "Mafii IRL" zadebiutował już na YouTubie. W tym roku premierze formatu towarzyszy wyjątkowe wydarzenie, a jest nim premiera nowego menu w KFC. Sieć została partnerem tegorocznej edycji popularnego na YouTubie programu i ogłosiła, że we wszystkich restauracjach będzie można spróbować pozycji współtworzonych przez Friza, które będą miały "zagadkowy smak umami". Do każdego zestawu (do wyczerpania zapasów) będzie dodatkowo dołączana talia limitowanych kart do gry w "Mafię IRL". To jednak nie wszystko.

KFC wprowadza menu inspirowane programem Mafia IRL Friza. Ile kosztuje zestaw?

W środę, 4 marca, w restauracjach KFC pojawiło się nowe menu. Wśród produktów inspirowanych "Mafią IRL" znajdują się:

Mafia IRL Burger - kultowy Zinger w czarnej bułce z sosem sweet chilli & umami ( 24,99 zł );

); Mafia IRL Twister - soczysta polędwiczka z kurczaka z sosem sweet chilli & umami zawinięta w różową tortillę ( 19,99 zł );

); Mafia IRL Qurrito - chrupiący kurczak w towarzystwie sera i sosu sweet chilli & umami, podawany w różowej, zapieczonej tortilli ( 19,99 zł )

) Mafia IRL Bubble Drink - orzeźwiająca bubble tea o smaku jagodowym ( 10,49 zł );

); Mafia IRL Cheezy Snack - czarne kulki serowe z chrupiącą panierką i płynnym cheddarem w środku (7,99 zł).

Produkty z menu "Mafii IRL" można również zamówić w zestawie. Ceny prezentują się wówczas następująco:

Zestaw Mafia IRL Burger: wersja regularna - 34,99 zł , wersja XL - 38,49 zł ;

, wersja XL - ; Zestaw Mafia IRL Twister: wersja regularna - 29,99 zł , wersja XL - 33,49 zł ;

, wersja XL - ; Zestaw Mafia IRL Qurrito: wersja regularna - 29,99 zł, wersja XL - 33,49 zł.

Do każdego zestawu lub boxa (w menu znajdują się również inne opcje, w ramach których można mieszać pozycje z menu) dołączana będzie talia kolekcjonerskich kart do gry w "Mafię IRL". W sumie będzie można zebrać 4 zestawy (gdyby jakiś się powtórzył, można poprosić obsługę o wymianę). Warto zwrócić uwagę na ich opakowania, a konkretnie na kod QR, który po zeskanowaniu pokaże sekretną wiadomość głosową od Friza.

KFC i Friz przygotowali również niespodziankę - w siedmiu restauracjach w Polsce powstanie zupełnie nowa aranżacja, dzięki czemu będzie można poczuć klimat gry "Mafia IRL". Dodatkowo jeszcze w marcu odbędzie się wydarzenie, na którym wybrane osoby będą mogły spotkać się z Frizem.

Nowe aranżacje zyskały następujące restauracje:

Warszawa, ul. Widok 26;

Kraków, ul. Josepha Conrada 83;

Lublin, al. Kraśnicka 134;

Tarnobrzeg, ul. Generała Władysława Sikorskiego 10;

Wrocław, ul. Świdnicka 13;

Gdynia (CH Batory), ul. 10 Lutego 11;

Białystok, al. Jana Pawła II 56A.

Anna Bortniak 07.03.2026 09:34

