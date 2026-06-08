Film o Putinie z boską obsadą ominął polskie kina. Obejrzycie go w domu

Polskiej publiczności na słowa "film o Putinie" prawdopodobnie aktywowałaby się trauma po tym, co zaserwował nam Patryk Vega. Na jego produkcję lepiej spuścić wieczną zasłonę milczenia i zainteresować się zupełnie innym tytułem. Znacznie ciekawszym, znacznie lepiej obsadzonym, i znacznie bardziej wzbudzającym żal, że nie znajduje się (i już zapewne nie znajdzie) w repertuarze kinowym.

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Mag z Kremla to ciekawe polityczne kino. Nieziemska obsada

"Mag z Kremla" jest adaptacją powieści Giuliano da Empoliego o tej samej nazwie. Głównym bohaterem tej historii jest Wadim Baranow (Paul Dano) - rosyjski filmowiec i producent telewizyjny. Wskutek splotu wydarzeń i gorszej sytuacji w postsowieckiej rzeczywistości, Baranow trafia do centrum nowej, rozwijającej się władzy - zostaje strategiem Władimira Putina (Jude Law) - agenta KGB, który wchodzi do polityki. Baranow wykorzystuje swoją zręczność i doświadczenie, zacierając granice między prawdą a kłamstwem, podczas gdy Putin rośnie w siłę i buduje nowy reżim.

Co ciekawe, film swoją światową premierę miał prawie rok temu - został pokazany na zeszłorocznym festiwalu w Wenecji. Ciężko mówić tu o znakomitym odbiorze - w serwisie Rotten Tomatoes średnia ocen krytyków to zaledwie 44%, zaś widzowie byli niewiele łaskawsi - 56% - tyle samo, co produkcja otrzymała na stronie Metacritic. Widać, że "Mag z Kremla' budzi mieszane uczucia - nie ulega jednak wątpliwości, że podchodzi do tematyki związanej z Putinem i Rosją w dość niecodzienny sposób. Obsada jest tu świetna: oprócz znakomitego duetu Jude'a Lawa i Paula Dano, w filmie wystąpili też Alicia Vikander, Tom Sturridge i Jeffrey Wright. Za reżyserię odpowiada zaś Olivier Assayas ("Sils Maria", "Personal Shopper", "Irma Vep")

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Mag z Kremla - gdzie obejrzeć w VOD? Sprawdzamy

Choć wiele filmów prezentowanych w Konkursie Głównym weneckiego festiwalu zwykle trafia do szerokiej dystrybucji, "Mag z Kremla" w przypadku Polski raczej już nie ma żadnych szans, by dostąpić tego zaszczytu. Jest za to dostępny w naszym kraju legalnie - ze źródeł w postaci usług VOD. Oto rozkład platform, na których można zobaczyć ten film oraz cen:

Polsat Box Go: wypożyczenie - 20 zł

wypożyczenie - 20 zł Rakuten: wypożyczenie - 17,99 zł, kupno - 59,99 zł

wypożyczenie - 17,99 zł, kupno - 59,99 zł Player: wypożyczenie - 18 zł

wypożyczenie - 18 zł TVP VOD: wypożyczenie - 17 zł

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Adam Kudyba 08.06.2026 09:41

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