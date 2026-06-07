Gdzie obejrzeć Toy Story? Lista wszystkich filmów z serii

Za nieco ponad 2 tygodnie, konkretniej 19 czerwca, do repertuaru kin trafi "Toy Story 5" - prawdopodobnie ostatnia część legendarnej serii filmów z zabawkami w rolach głównych. W najnowszej odsłonie przygód, bohaterowie będą musieli stawić czoła nowemu wyzwaniu - tabletowi Lillypad (w tej roli Greta Lee), z którym coraz więcej czasu spędza ośmioletnia Bonnie. Do Jessie, Buzza Astrala i spółki powróci Chudy. Zanim jednak sprawdzimy, czy "piątka" była potrzebna, warto dowiedzieć się, gdzie można nadrobić poprzednie cztery filmy. Poniżej znajdziecie pełną rozpiskę tytułów z serii, wraz z serwisami, na których można je obejrzeć.

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Toy Story: gdzie obejrzeć filmy z serii? Harmonogram

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Toy Story

W pierwszej odsłonie, mającej aż 31 lat (premiera była w 1995 roku!), poznaliśmy legendarne zabawki: kowboja Chudego (Tom Hanks) psa Cienkiego (Jim Varney), Pana Bulwę (Don Rickles) czy dinozaura Rexa (Wallace Shawn). Ich właścicielem wówczas jest Andy. Chłopak dostaje w prezencie nową zabawkę - astronautę Buzza Astrala (Tim Allen). Chudy jest zazdrosny z powodu utraty statusu ulubionej zabawki Andy'ego, co sprowadza na wszystkich sporo zamieszania i kłopotów.

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Film dostępny do obejrzenia na Disney+, a w usłudze VOD - m.in. na Prime Video.

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Toy Story 2

1999 rok. Cztery lata po premierze i wielkim sukcesie pierwszej części zdecydowano się na sequel. Tym razem to Chudy znajduje się w poważnych tarapatach - w trakcie zabawy Andy przypadkowo urywa mu rękę. Przez tę "kontuzję" kowbojska zabawka nie towarzyszy chłopcu na obozie, na który ten się wybiera. Zrządzenie losu sprawia, że Chudy zostaje wypatrzony na wyprzedaży garażowej przez chciwego kolekcjonera i porwany. Na miejscu poznaje Jessie, nie wiedząc, że przyjaciele zmierzają mu na pomoc.

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Film dostępny do obejrzenia na Disney+, a w usłudze VOD - m.in. na Prime Video.

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Toy Story 3

Najdłuższa dotychczas przerwa między filmami z serii - "trójka" trafiła do kin po 11 latach od premiery "dwójki", w 2010 roku. Andy jest już 17-letnim młodym mężczyzną, który za parę dni wyjeżdża na studia. Planuje zabrać ze sobą Chudego, podczas gdy reszta zabawek ma trafić miejskiego przedszkola. W obawie o los swoich przyjaciół Chudy postanawia ich nie opuszczać. W przedszkolu jednak sytuacja jest daleka od bezpiecznej, w związku z czym kowboj wraz z przyjaciółmi robi wszystko, by się stamtąd wydostać i wrócić do domu.

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Film dostępny do obejrzenia na Disney+, a w usłudze VOD - m.in. na Prime Video.

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Toy Story 4

Wydawało się, że ta część, wydana na świat w 2019 roku, będzie ostatnią, ale jednak los zdecydował inaczej. Pierwszy film z serii, w którym właścicielem Chudego nie jest już Andy - los pchnął go w dłonie małej Bonnie. Zabawki od teraz prowadzą spokojne życie, sam Woody próbuje się zaadaptować, jednak nie przychodzi mu to łatwo. Sytuacja komplikuje się, gdy dziewczynka buduje nową zabawkę, Sztućka. Jakby tego było mało, kowboj, dotychczas żyjący w poczuciu służby dzieciom, spotyka przypadkowo pastereczkę Bo Peep, z którą niegdyś łączyło go uczucie.

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Film dostępny do obejrzenia na Disney+, a w usłudze VOD - m.in. na Prime Video.

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