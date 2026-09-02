Nowy film Star Wars wleciał na Disney+. Nie chodzi o Mandalorian i Grogu

Jeszcze kilka miesięcy temu "Mandalorian i Grogu", film Jona Favreau, dominował w repertuarach kinowych. Choć może słowo "dominował" nie jest specjalnie fortunne - po samym filmie dość mocno się przejechano, a wyniki finansowe nie pozostawiły złudzeń, czyniąc go jednym z większych rozczarowań tegorocznego box office'u. Na pewno są widzowie, którzy woleliby lepszy powrót do świata głównego bohatera, niż ten, który oglądaliśmy na wielkim ekranie. Disney+ odpowiada na tę potrzebę.

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LEGO Mandalorian już w Disney+. Co to za film?

Przywykliśmy już do tego, że niektóre historie, zwłaszcza z dużych franczyz, są również pokazywane za sprawą klocków LEGO - w ciągu ostatnich lat powstało całkiem sporo tego typu produkcji, a jedną z najpopularniejszych na pewno jest ta o Batmanie z 2017 roku. Osobiście ta forma nigdy nie była bliska moim zainteresowaniom, ale niewątpliwie zapewniła pewną animowaną niszę, pozwoliła dzieciakom na poznanie słynnych historii od nieco innej strony.

Teraz podobną szansę otrzyma "The Mandalorian" - serial Disney+, którego kontynuacją jest "Mandalorian i Grogu". Oprócz filmu Favreau, który trafił do streamingu, subskrybenci mogą również obejrzeć "LEGO Star Wars: The Mandalorian". To 50-minutowy film, który jest de facto składanką trzech sezonów aktorskiego serialu, w której postacie z klocków zastępują ciała aktorów. Produkcja ta jest znacznie bardziej nastawiona na rozrywkę, zabawny ton oraz to, żeby w tym krótkim czasie opowiedzieć najważniejsze wydarzenia, których widzowie byli świadkami w serialu.

Bohaterami "LEGO Star Wars: The Mandalorian" są oczywiście główni bohaterowie oryginalnego serialu. Akcja rozgrywa się na Tatooine, gdzie odbywa się wielkie przyjęcie na cześć Dina Djarina i Grogu. Zebrani tam goście opowiadają historie o przygodach dwójki bohaterów, ale w okolicy czają się stanowiący zagrożenie, groźni piraci.

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W oryginalnej obsadzie głosowej nie znalazł się Pedro Pascal - zamiast niego, głos Dinowi Djarinowi podłożył Gavin Hammon. Będzie można jednak usłyszeć inne postacie, które wystąpiły w serialu. Do swoich ról powracają bowiem m.in.:

Amy Sedaris - Peli Motto

Bill Burr - Migs Mayfield

Katee Sackhoff - Bo-Katan Kryze

Emily Swallow - The Armorer

Giancarlo Esposito - Moff Gideon

Ming-Na Wen - Fennec Shand

Nick Nolte - Kuiil

Rosario Dawson - Ahsoka Tano

Temeura Morrison - Boba Fett

Timothy Olyphant - Cobb Vanth

"LEGO Star Wars: The Mandalorian" jest już dostępne do obejrzenia w Disney+.

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.