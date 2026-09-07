Zagraniczne role Marcina Dorocińskiego. Zebraliśmy wszystkie

Polscy aktorzy od dawna próbują swoich sił za oceanem, ale nie tylko. To naturalne, że chcą zaistnieć także na cudzych podwórkach, jednak, jak wiemy, nie zawsze się to udaje. Boleśnie przekonał się o tym Rafał Zawierucha, który po "Pewnego razu...w Hollywood" skończył w morzu nieudanych polskich komedii. Piotr Adamczyk radzi sobie dość dobrze pod tym kątem, a wielki świat wciąż nie przekonał się do Tomasza Kota. Marcin Dorociński zaś, biorąc pod uwagę jego dorobek, jest prawdopodobnie w czołówce aktorów z Polski, którzy podejmują próby budowania się w zagranicznych tytułach lub koprodukcjach. Przypominamy, gdzie - oprócz "wyłącznie" polskich filmów i seriali - zagrał Dorociński.

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Marcin Dorociński - role w zagranicznych produkcjach. Filmy i seriale

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Tam, gdzie żyją Eskimosi

Rok produkcji: 2001

Czas trwania: 95 minut

Reżyser: Tomasz Wiszniewski

Obsada: Bob Hoskins, Sergiusz Zymelka, Krzysztof Majchrzak, Mirosław Baka

Jedna z pierwszych ról Dorocińskiego, to właśnie Muzyk na chrzcinach z polsko-amerykańsko-niemieckiej koprodukcji. Akcja toczy się w powojennej Bośni. Główny bohater, Borsuk (Hoskins), to Polak zajmujący się handlem dziećmi, przewożący je z byłej Jugosławii do Niemiec. Mężczyzna zabiera w podróż małego Vlado i z czasem zaprzyjaźnia się z nim.

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Kobieta, która pragnęła mężczyzny

Rok produkcji: 2010

Czas trwania: 100 minut

Reżyser: Per Fly

Obsada: Sonja Richter, Marcin Dorociński, Michael Nyqvist, Alberte Blichfeldt, Olga Bołądź

Polski aktor wiele lat później przeniósł się na północ Europy, gdzie wystąpił w duńskim dramacie psychologiczno-erotycznym. Karen (Richter) jest kobietą sukcesu, zapracowaną fotografką mody, która nie ma czasu dla rodziny. Podczas pracy w Paryżu zauważa na ulicy przystojnego mężczyznę i natychmiast wpada w stan zauroczenia. Tak, dobrze myślicie, jest nim bohater grany przez Marcina Dorocińskiego - Maciek. To profesor z Polski, z którym Karen nawiązuje pełną namiętności, intensywną relację.

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Szpiedzy w Warszawie

Lata emisji: 2012–2013

Liczba sezonów: 1

Twórcy: Coky Giedroyc, Dick Clement

Obsada: David Tennant, Janet Montgomery, Marcin Dorociński, Mirosław Zbrojewicz, Burn Gorman

Kolejna koprodukcja - tym razem Polski oraz Wielkiej Brytanii. Jej akcja rozgrywa się na krótko przed II wojną światową, w 1937 roku. Wówczas pułkownik Jean-Francois Mercier (Tennant) zostaje attaché wojskowym w ambasadzie Francji w Warszawie. Jego zadaniem jest zbieranie informacji na temat planów III Rzeszy. Z czasem główny bohater zostaje wplątany w sieć intryg. Dorocińskiemu w tej układance przypadła rola pułkownika Antoniego Pakulskiego, oficera polskiego wywiadu, który walczył wraz z Mercierem w wojnie polsko-bolszewickiej.

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Der Usedom-Krimi

Lata emisji: 2014–2026

Liczba sezonów: 7

Twórcy: Tim Gehrke, Scarlett Kleint, Alfred Roesler-Kleint, Michael Vershinin

Obsada: Katrin Sass, Emma Bading, Lisa Maria Potthof, Marcin Dorociński, Rikke Lylloff

Tym razem polski aktor trafia za zachodnią granicę, do niemieckiego sąsiada. "Der Usedom-Krimi" to serial kryminalny, rozgrywający się na wyspie Uznam. W ramach fabuły, niemieccy policjanci często współpracują z polskimi odpowiednikami. Co naturalne, oznaczało to udział obsady z naszego kraju - jednym z jej reprezentantów był właśnie Dorociński, który w kilku odcinkach zagrał polskiego gliniarza, Marka Woźniaka, mającego romans z Julią Thiel (Potthof).

Cape Town

Lata emisji: 2015–2016

Liczba sezonów: 1

Twórca: Annette Reeker

Obsada: Trond Espen Seim, Boris Kodjoe, Arnold Vosloo, Marcin Dorociński, Jessica Haines

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Tego w dorobku Dorocińskiego wcześniej nie było - wspólna produkcja RPA i Niemiec, rozgrywająca się w stolicy pierwszego z wymienionych krajów, Kapsztadzie. Centralną postacią serialu jest gliniarz Mat Joubert (Seim), zdruzgotany po śmierci żony, która również pracowała w policji. Jest w zupełnej rozsypce, którą podkręca tylko alkoholem. Po powrocie do pracy Mat odkrywa, że ​​ma nowego współpracownika i nowe zadanie - musi zbadać morderstwa kilku mężczyzn, wszystkich zastrzelonych tą samą niemiecką bronią. W tym samym czasie ktoś popełnia okrutne zbrodnie na młodych modelkach. Marcin Dorociński, wcielający się w Christiana Coolidge'a nie miał zbyt wiele ekranowego czasu, ale przynajmniej miał towarzystwo - znalazł się na liście obsady m.in. z Arnoldem Vosloo, Imhotepem z serii "Mumia".

Operacja Anthropoid

Rok produkcji: 2016

Czas trwania: 120 minut

Reżyser: Sean Ellis

Obsada: Cillian Murphy, Jamie Dornan, Charlotte Le Bon, Toby Jones, Marcin Dorociński

Dowód na to, że Polacy nie grają tylko Rosjan, ale również i Czechów. Film Ellisa nawiązuje do słynnej, znanej z kart historii, tytułowej operacji, której celem był zamach na nazistę Reinharda Heydricha, mianowanego przez Adolfa Hitlera na pozycję protektora Czech i Moraw. Pochodzący ze Słowacji Jozef Gabcik (Murphy) i Czech, Jan Kubis (Dornan) są agentami czechosłowackiego rządu na emigracji, którzy mają wykonać tę misję. Dorociński wciela się w Ladislava Vanka, jednego z członków ruchu oporu sprzeciwiającego się niemieckiej władzy.

Małżeńskie porachunki

Rok produkcji: 2017

Czas trwania: 90 minut

Reżyser: Ole Bornedal

Obsada: Nicolas Bro, Ulrich Thomsen, Mia Lyhne, Lene Maria Christensen, Marcin Dorociński

Los znów skierował Marcina Dorocińskiego do Danii. Główni bohaterowie filmu, Ib (Bro) i Edward (Thomsen) mają już dość swoich żon. Mężczyźni obmyślają plan, a potem wynajmują Igora Ladpolnego (Dorociński), płatnego zabójcę, który ma go wykonać. Z czasem okazuje się jednak, że to oni muszą zacząć obawiać się o swoje życie.

303. Bitwa o Anglię

Rok produkcji: 2018

Czas trwania: 107 minut

Reżyser: David Blair

Obsada: Iwan Rheon, Milo Gibson, Stefanie Martini, Marcin Dorociński, Kryštof Hádek

Swego czasu dostaliśmy w podobnym przedziale czasowym dwa filmy poruszające ten sam aspekt historii - kulisy bitwy o Anglię z 1940 roku. Angielskie siły powietrzne, Royal Air Force, sukcesywnie przegrywają z niemieckimi odpowiednikami. Aby pokonać Luftwaffe, wyspiarski kraj zostaje wsparty przez polskich lotników, na czele z Janem Zumbachem (Rheon) i Witoldem Urbanowiczem (Dorociński).

Gambit królowej

Lata emisji: 2020

Liczba sezonów: 1

Twórcy: Scott Frank, Allan Scott

Obsada: Anya Taylor-Joy, Bill Camp, Marielle Heller, Thomas Brodie-Sangster, Moses Ingram

Myślę, że nie byłoby kłamstwem określenie tego serialu jako jeden z najważniejszych w historii Netfliksa, zwłaszcza w tej dekadzie. Elizabeth Harmon (znakomita Taylor-Joy) to młoda dziewczyna, która dąży do realizacji swojego marzenia i głównego życiowego założenia - chce zostać najlepszą w świecie szachów. W tym samym czasie zmaga się z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. Marcinowi Dorocińskiemu przypadła świetna rola Wasilija Borgowa - radzieckiego mistrza tej dyscypliny i jednego z największych rywali, stojącego na drodze Beth do chwały. Akcja serialu rozgrywa się w latach 50. i 60. XX wieku.

Okup

Rok produkcji: 2023

Czas trwania: 132 minuty

Reżyser: Kim Seong-hun

Obsada: Ha Jung-woo, Ju Ji-hoon, Im Hyeong-gook, Burn Gorman, Marcin Dorociński

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Z polskiego aktora zrobił się prawdziwy obieżyświat - "Okup" jest bowiem produkcją stworzoną w Korei Południowej. W 1987 roku dochodzi do porwania koreańskiego ambasadora. Porywaczy nie udaje się zidentyfikować, a cała sprawa równa się upokorzeniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Min-joon (Ha Jung-woo), pracujący w wydziale spraw Bliskiego Wschodu, wpada na trop sugerujący, że porwany dyplomata nadal żyje. Władze muszą mieć jednak na to dowód, więc wysyłają Min-joona do Szwajcarii, gdzie spotyka się z negocjatorem i marszandem sztuki Haysem (w tej roli nie kto inny, jak sam Dorociński).

Wikingowie: Walhalla

Lata emisji: 2022–2024

Liczba sezonów: 3

Twórca: Jeb Stuart

Obsada: Sam Corlett, Leo Suter, Frida Gustavsson, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Marcin Dorociński

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"Wikingowie" to prawdopodobnie jedna z najważniejszych serii w historii współczesnej telewizji. "Walhalla" jest jej kontynuacją, rozgrywającą się 100 lat po poprzednich wydarzeniach. Fabuła serialu ma miejsce w czasie, gdy napięcie między wikingami i angielską rodziną królewską sięgają krwawego zenitu, a sami wikingowie ścierają się między sobą z powodu sprzecznych wierzeń chrześcijańskich i pogańskich. W centrum tej historii są Leif Eriksson (Corlett), jego siostra Freydis Eriksdotter (Gustavsson) i książę Harald Sigurdsson (Suter). Marcinowi Dorocińskiemu przypadła - dosłownie - historyczna kreacja: wciela się bowiem w Jarosława I Mądrego, władcę Rusi Kijowskiej.

Mission: Impossible - Dead Reckoning

Rok produkcji: 2023

Czas trwania: 163 minuty

Reżyser: Christopher McQuarrie

Obsada: Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Marcin Dorociński

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"Półfinał" legendarnej serii filmów akcji z Tomem Cruisem w roli głównej. Otwiera go jednak Polak - Marcin Dorociński, wcielający się w kapitana "Sewastopolu" - rosyjskiego okrętu podwodnego, który w trakcie swojej inauguracyjnej misji aktywuje zaawansowany system obronny - sztuczną inteligencję, która doprowadza do tragicznej śmierci całej załogi. To zdarzenie jest punktem wyjściowym dla całej fabuły, w ramach której Ethan Hunt (Cruise) próbuje nie dopuścić do tego, by samoświadome AI, zwane "Bytem", zyskało kontrolę nad światem i wpadło w niepowołane ręce. Dorocińskiego mogliśmy również zobaczyć w "Final Reckoning", ostatnim filmie spod szyldu "M:I".

Katastrofa w duecie

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 110 minut

Reżyser: John Francis Daley, Jonathan Goldstein

Obsada: Ryan Reynolds, Kenneth Branagh, Marcin Dorociński, Maria Bakalova

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Najnowszy dowód na to, że w Hollywood jednak chyba nas trochę lubią. Marcin Dorociński otrzymał tu sporo czasu ekranowego, choć dla nas pewnie (z czym się zgadzam) wciąż zbyt krótkiego. Akcja filmu Apple TV kręci się głównie wokół innych bohaterów - Troya (Reynolds) i Nikołaja (Branagh). Pierwszy jest amerykańskim pilotem, który w trakcie patrolu zostaje zmuszony do katapultowania się na terenie rosyjskiego wroga, zaś drugi - byłym agentem KGB, obecnie spragnionym wolności za oceanem sympatykiem Stanów Zjednoczonych. Dorociński wciela się w Wolkowa - szychę KGB, która ściga obu mężczyzn i ma w tym osobisty cel.

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.