Koszmar osób z lękiem wysokości. Druga część już w kinach

Jako, że nie miałem sposobności zobaczyć tego filmu w kinie, koniec końców seans odbył się na znacznie mniejszym ekranie. Dla mnie to była zarówno zaleta, jak i wada. Zaleta, ponieważ lęk wysokości zapewne pozostawiałby mnie w stanie ciągłego stresu i napięcia w trakcie seansu. Wada, ponieważ tylko duży ekran umie w pełni oddać immersyjność takiego obrazu. Dobrze, że tym razem będę mógł nadrobić tę zaległość, zapowiada się bowiem film, który niezależnie od finalnej jakości, będzie doświadczeniem.

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Nie patrz w górę to mocny film. Wzmacnia lęki i gwarantuje rozrywkę

Dwie przyjaciółki, Becky (Grace Caroline Currey) i Shiloh (Virginia Gardner) postanawiają wspiąć się na jedną z najwyższych wież telewizyjnych w Ameryce. Becky traktuje to przedsięwzięcie jako powrót do tego, w czym niegdyś była znakomita, a przede wszystkim formę terapii po traumie spowodowanej śmiercią jej męża (Mason Gooding). Hunter zaś kładzie nacisk na to, by relacjonować ich akcję na swoim kanale na YouTube. Wkrótce dochodzi jednak do tragicznego rozwoju wydarzeń - obie dziewczyny zostają ciężko ranne, a co gorsza - zostają uwięzione 600 metrów nad ziemią. Wówczas rozpoczyna się walka, by ściągnąć pomoc i przeżyć.

Uważam, że określanie tego filmu jako koszmar osób z lękiem wysokości nie jest przesadne. Scott Mann, reżyser, spełnia obietnicę widoczną w zwiastunie i sprawia, że przez znaczną większość seansu widzom będą się pocić ręce. Od momentu, w którym główne bohaterki wchodzą na antenę, wiemy, że nie ma odwrotu, że gdy wejdą na górę, zacznie się ekstremalnie ryzykowna walka o przetrwanie.

"Nie patrz w dół" świetnie operuje surowym klimatem, w którym jeden fałszywy krok oznacza rychłą śmierć, bardzo solidnie buduje napięcie z tym związane. Oczywiście, zawiera pewne absurdy, ale wygrywa za sprawą wywoływania silnych emocji. Odsłania nam historię głównych bohaterek, ale rozumie jednocześnie, że nie to jest w tym filmie najważniejsze. Tu liczy się strach przed upadkiem, zerwaniem się liny, postawieniem źle stopy. Strach jest wręcz namacalny.

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Nie patrz w dół - gdzie obejrzeć film?

"Nie patrz w dół" na szczęście jest dostępne w streamingu - kilka dni temu (cóż za zbieg okoliczności) film trafił do oferty Prime Video, a zatem każdy posiadacz subskrypcji tego serwisu, może go obejrzeć. Produkcja ta znajduje też się w ofercie VOD niektórych serwisów, a zatem trzeba osobno zapłacić, by uzyskać do niego dostęp. Jak prezentuje się rozkład przykładowych cen?

Canal+ - wypożyczenie (9,99 zł)

- wypożyczenie (9,99 zł) Rakuten - wypożyczenie (9,99 zł), kupno (49,99 zł)

NIE PATRZ W DÓŁ

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.