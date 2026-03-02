REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Marshals już jest. Jak łączy się z Yellowstone?

To prawdziwe święto dla fanów "Yellowstone". Właśnie doczekaliśmy się zupełnie nowego serialu, który rozgrywa się w uniwersum rodziny Duttonów. Tym razem nie jest to jednak prequel, tylko sequel. Jak łączy się z produkcją główną?

Rafał Christ
marshals yellowstone skyshowtime spin off jak się łączy
REKLAMA

Uniwersum "Yellowstone" rozrasta się już od dawna. Najpierw dostaliśmy prequel "1883", a niedługo potem pojawiła się kolejna produkcja, która rozgrywa się przed wydarzeniami zaprezentowanymi w głównym serialu. Po 2. sezonach "1923" zakończyło się niemal rok temu. Od tamtej pory nie mieliśmy z Duttonami do czynienia. I to się wreszcie zmienia, bo na SkyShowtime właśnie zadebiutowało "Marshals: Historia z Yellowstone".

"Marshals" - w przeciwieństwie do "1883" i "1923" - rozgrywa się już po wydarzeniach przedstawionych w "Yellowstone". Najważniejszym łącznikiem produkcji z serialem głównym jest doskonale nam już znany Kayce Dutton - syn Johna Duttona. Prowadzi on teraz własne, znacznie mniejsze ranczo. Żyje sobie spokojnie wraz z synem Tate'em, aż w końcu odwiedza go dawny znajomy z wojska. Pete składa mu propozycję, żeby przystąpił do jego elitarnego oddziału US Marshals. Od tej pory fabuła przyjmuje formułę telewizyjnego proceduralu.

"MARSHALS" OBEJRZYSZ NA:
SkyShowtime
MARSHALS: HISTORIA Z YELLOWSTONE
SkyShowtime
REKLAMA

Marshals - jak łączy się z Yellowstone?

Kayce oczywiście początkowo nie chce zostać etatowym agentem federalnym, ale w wyniku kolejnych wydarzeń zmienia zdanie. Dołącza do oddziału Pete'a i pomaga mu w ściganiu kolejnych przestępców. Tym samym nie mamy już do czynienia z kowbojską sagą rodzinną, w której centrum stoi rozgrywka o ziemię, tylko serial kryminalny. Co prawda nie brakuje wątków, ciągnących się przez kolejne epizody, ale też w każdym z nich bohaterowie rozwiązują inną sprawę. Mamy przez to tak naprawdę do czynienia z produkcją spod znaku "przestępca tego tygodnia".

"Marshals" nie odcina się jednak od swoich korzeni zapuszczonych w Yellowstone. Choć akcja zatacza szersze kręgi niż serial główny, wciąż rozgrywa się na terenie Montany. Pozwala to twórcom (już nie z Taylorem Sheridanem, a Spencerem Hudnutem na czele) nawiązywać do sagi Duttonów. Kayce'emu przychodzi więc nie tylko gonić kolejnych przestępców, ale też dbać, aby rodzinne sekrety nie wyszły na jaw. Przeszłość głównego bohatera na ranczu ojca wciaż odbija się głośnym echem.

"Marshals" nie mogłoby się odnosić do spuścizny Duttonów, gdyby nie wykorzystywało do tego znajomych postaci. Dzięki temu w nowym serialu ujrzymy wiele znajomych twarzy. Zgodnie z przedpremierowymi obietnicami, twórcy mają zamiar pogłębiać relację Keyce'ego z Thomasem Rainwaterem i Mo.

Klimat i struktura fabularna "Marshals" znacząco różnią się od "Yellowstone". Twórcy nie skupiają się już na konfliktach związanych z ranczem, tylko na walce z przestępczością i nowych postaciach. Aczkolwiek akcja wciąż rozgrywa się w tym samym uniwersum, co jest podkreślane na każdym kroku. Skierowany jest więc przede wszystkim do tych fanów serialu głównego, którzy uwielbiają również kryminały.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Więcej o "Yellowstone" poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Rafał Christ
02.03.2026 14:14
Tagi: Co obejrzeć?SkyShowtimeYellowstone
Najnowsze
13:48
HBO Max ma nowy hit. Czarna komedia wsysa od pierwszego odcinka
Aktualizacja: 2026-03-02T13:48:42+01:00
12:24
Kto należy do ekipy Dresscode? Wszyscy członkowie
Aktualizacja: 2026-03-02T12:24:19+01:00
12:17
Takiego polskiego kina brakowało. Pojedynek mnie zaskoczył
Aktualizacja: 2026-03-02T12:17:28+01:00
10:22
To jeden z najważniejszych kryminałów XXI w. Netflix dodał wszystkie sezony
Aktualizacja: 2026-03-02T10:22:10+01:00
9:33
Tom Holland i Zendaya wzięli ślub. Nie dziwię się, że się nie chwalili
Aktualizacja: 2026-03-02T09:33:04+01:00
8:52
Catherine O'Hara pośmiertnie nagrodzona. Wzruszająca przemowa
Aktualizacja: 2026-03-02T08:52:01+01:00
14:07
Widzowie ocenili nowy sezon Rodzinki.pl. Nie jest dobrze
Aktualizacja: 2026-03-01T14:07:00+01:00
13:13
Najlepszy reżyser samego siebie. Kim jest Bradley Cooper?
Aktualizacja: 2026-03-01T13:13:00+01:00
12:49
Reżyser Urwiska opowiada o pracy nad filmem. Dziecięca zabawa odtworzona w kinie
Aktualizacja: 2026-03-01T12:49:00+01:00
12:22
O tej autorce jest teraz głośno. Wydała nową książkę o zbrodni na Śląsku
Aktualizacja: 2026-03-01T12:22:00+01:00
11:26
HBO Max pokazał nowości na marzec. Jestem podekscytowana
Aktualizacja: 2026-03-01T11:26:29+01:00
11:01
Współczesny klasyk kina jest na Netfliksie. Ciągle zachwyca
Aktualizacja: 2026-03-01T11:01:00+01:00
10:13
Thriller Netfliksa mnie wciągnął. Siedziałam jak na szpilkach
Aktualizacja: 2026-03-01T10:13:00+01:00
9:09
Ten thriller z HBO Max jest bardzo krótki. I tak przykuje was do fotela
Aktualizacja: 2026-03-01T09:09:00+01:00
8:54
Tak wybuchowego sci-fi Netflix jeszcze nie miał. Zmiecie was z planszy
Aktualizacja: 2026-03-01T08:54:00+01:00
7:35
Długo czekaliśmy na to mocarne sci-fi w Apple TV. Nowy sezon już zaraz
Aktualizacja: 2026-03-01T07:35:00+01:00
18:12
Ghostface wywołuje krzyk. Kto już nosił jego maskę?
Aktualizacja: 2026-02-28T18:12:00+01:00
16:11
Filmy kostiumowe w klimacie Wichrowych wzgórz. TOP 10
Aktualizacja: 2026-02-28T16:11:00+01:00
13:15
Wystartował 3. sezon The Traitors. Zdrajcy. Kiedy nowe odcinki?
Aktualizacja: 2026-02-28T13:15:00+01:00
11:56
Genialny thriller sci-fi zawrócił użytkownikom Disney+ w głowach. Chcą więcej
Aktualizacja: 2026-02-28T11:56:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA