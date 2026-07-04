Serial ze świata Yellowstone dostanie 2. sezon. Tak wygląda zwiastun
„Marshals: Historia z Yellowstone” to serial, który zbierał bardzo mieszane recenzje. Opinie widzów też nie napawały optymizmem. Tymczasem okazało się, że serial jest na tyle popularny, że dostanie nowy sezon. Wcale się temu nie dziwię.
Po finale „Yellowstone” stało się jasne, że potencjał franczyzy jest gigantyczny i przez kolejne lata będziemy dostawać nowe seriale. Wymyślono, że produkcja rozpadnie się na kilka tytułów, z których każdy będzie oferował coś innego. Najbardziej jaskrawymi przykładami są tu oczywiście „Rancho Duttonów” i właśnie „Marshals: Historia z Yellowstone”.
Opowieść o Beth i Ripie najbardziej przypomina zakończone już „Yellowstone”. Bohaterowie przenoszą się do innego miejsca, ale chcą, podobnie jak John Dutton, prowadzić własne gospodarstwo. Tymczasem „Marshals: Historia z Yellowstone” to serial proceduralny, który opowiada o specjalnej jednostce porządkowej, do której dołączył Kayce. Jego przygody są znacznie bardziej konwencjonalne, zamknięte w ramach starej telewizji, powiedzmy, ramówkowej.
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Marshals: Historia z Yellowstone – zapowiedź 2. sezonu
Narzekania krytyków nie były odosobnione. Widzowie też kręcili nosem. Najpewniej jednak najbardziej niezadowoleni byli ci, którzy oczekiwali od produkcji kontynuacji tego, co znali z „Yellowstone”. A więc rodzinnej sagi, walki o schedę i tak dalej. Plan na „Marshals” był jednak inny i najwyraźniej zadziałał, skoro serial emitowany na stacji CBS stał się jednym z największych sukcesów stacji.
Marshals: Historia z Yellowstone – kiedy 2. sezon?
Bardzo szybko zapowiedziano, że „Marshals: Historia z Yellowstone” zostanie przedłużona na 2. sezon. Tempo produkcji również robi wrażenie, bo nowa seria pojawi się w streamingu jeszcze tej jesieni. Oficjalne zapowiedzi nie podają dokładnej daty.
Co ważne, nowy sezon ma być dłuższy. Premierowa seria liczyła bowiem 13 odcinków, a kolejna ma zamknąć się w 18-20 epizodach.
Więcej o "Yellowstone" poczytasz na Spider's Web:
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Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.