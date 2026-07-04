Po finale „Yellowstone” stało się jasne, że potencjał franczyzy jest gigantyczny i przez kolejne lata będziemy dostawać nowe seriale. Wymyślono, że produkcja rozpadnie się na kilka tytułów, z których każdy będzie oferował coś innego. Najbardziej jaskrawymi przykładami są tu oczywiście „Rancho Duttonów” i właśnie „Marshals: Historia z Yellowstone”.

Opowieść o Beth i Ripie najbardziej przypomina zakończone już „Yellowstone”. Bohaterowie przenoszą się do innego miejsca, ale chcą, podobnie jak John Dutton, prowadzić własne gospodarstwo. Tymczasem „Marshals: Historia z Yellowstone” to serial proceduralny, który opowiada o specjalnej jednostce porządkowej, do której dołączył Kayce. Jego przygody są znacznie bardziej konwencjonalne, zamknięte w ramach starej telewizji, powiedzmy, ramówkowej.



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Marshals: Historia z Yellowstone – zapowiedź 2. sezonu

Narzekania krytyków nie były odosobnione. Widzowie też kręcili nosem. Najpewniej jednak najbardziej niezadowoleni byli ci, którzy oczekiwali od produkcji kontynuacji tego, co znali z „Yellowstone”. A więc rodzinnej sagi, walki o schedę i tak dalej. Plan na „Marshals” był jednak inny i najwyraźniej zadziałał, skoro serial emitowany na stacji CBS stał się jednym z największych sukcesów stacji.

Marshals: Historia z Yellowstone – kiedy 2. sezon?

Bardzo szybko zapowiedziano, że „Marshals: Historia z Yellowstone” zostanie przedłużona na 2. sezon. Tempo produkcji również robi wrażenie, bo nowa seria pojawi się w streamingu jeszcze tej jesieni. Oficjalne zapowiedzi nie podają dokładnej daty.

Co ważne, nowy sezon ma być dłuższy. Premierowa seria liczyła bowiem 13 odcinków, a kolejna ma zamknąć się w 18-20 epizodach.

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Konrad Chwast Redaktor Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.