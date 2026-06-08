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Marta i Damian z Love is Blind przerwali milczenie. Czy nadal są w związku?

Marta i Damian z programu "Love is Blind: Polska" opublikowali oświadczenia. Widzowie, którzy zastanawiali się, co dzieje się z parą, w końcu dostali odpowiedź w postaci oświadczenia obu stron. Okazało się, że uczęszczają oni na terapię dla par i aktywnie pracują nad swoim związkiem.

Anna Bortniak
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marta i damian love is blind wyjasnienia
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Program "Love is Blind: Polska" dobiegł końca, ale emocje jeszcze wciąż nie opadły. Po emisji formatu odbył się reunion, w którym pojawili się główni bohaterowie formatu. Finałowy odcinek nie dla wszystkich zakończył się jednak ślubem - przed urzędnikiem "tak" powiedzieli sobie tylko Filip i Daria oraz Damian i Marta. Pozostałe pary, czyli Kamil "Uno" i Julia, Jacek i Julita oraz Krzysztof i Malika zdecydowały się rozstać na ostatnim etapie eksperymentu. Wszyscy opowiedzieli o swoich odczuciach właśnie na odcinku reunion, na którym zabrakło jednak Damiana i Marty. Teraz oboje postanowili wyjaśnić, co się u nich dzieje.

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Marta i Damian z Love is Blind: Polska - czy są w związku? Para przerwała milczenie

Marta w swoim oświadczeniu na początku podziękowała za cierpliwość i wyrozumiałość obserwatorów. Uczestniczka "Love is Blind: Polska" podkreśliła, że zdaje sobie sprawę, iż widzowie oczekują odpowiedzi na pytanie, czy wciąż jest w związku z Damianem. Przyznała jednak, że oni sami tej odpowiedzi po prostu nie mają:

Naturalnym jest, że pojawiło się wiele pytań z Waszej strony, że domagacie się od nas klarownej odpowiedzi. Prawda jest taka, że my sami tej odpowiedzi nie mamy. Jesteśmy obecnie w terapii par już od jakiegoś czasu i próbujemy dojść do wniosku, co będzie dla nas dobre. Eksperyment dał nam dużą szansę na to, żeby stworzyć coś szczęśliwego i trwałego. I naprawdę oboje staramy się, żeby tak było. Uważam, że nieuczciwym byłoby mówienie, że wiemy co dalej, jeżeli taka decyzja nie została przez nas podjęta.

Kobieta podziękowała za słowa wsparcia od swoich obserwatorów i zapewniła ich, że wraca do mediów społecznościowych, aby ponownie być z nimi w kontakcie. Zapewniła, że od teraz częściej będzie przebywać w sieci.

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Swoich obserwatorów nie pozostawił bez odpowiedzi również Damian, mąż Marty. On wypowiedział się na temat ich relacji w nieco bardziej szczegółowy sposób. Potwierdził słowa żony o terapii dla par i podkreślił, że pracują nad swoim związkiem. Nie było jednak łatwo:

Mogę tylko potwierdzić, że tak, mamy problemy małżeńskie. Jesteśmy w terapii, pracujemy nad tym, żeby było dobrze. Nie jest łatwo na pewno o tym mówić, ale chciałbym zaznaczyć, że program stworzył małżeństwo, ale nie napisał dla nas instrukcji jak być tym małżeństwem. Dlatego my, nie mając tej instrukcji obsługi, dosyć szybko wylądowaliśmy w takim powiedziałbym real life situation, nie znając się. My się po prostu nie znaliśmy. Samo zamieszkanie z nową osobą, której do końca nie znasz.

Damian podkreślił, że łączyła ich miłość, lecz to nie wystarczyło. Mąż Marty przyznał, że w którymś momencie oboje się po prostu pogubili i właśnie dlatego zdecydowali się na udział w terapii:

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Na pewno miłość między nami była i mam nadzieję, że to widzieliście. Miłość to jest trochę za mało. Tak naprawdę musieliśmy się dotrzeć na tym poziomie tak zwanych skarpetek rozrzucanych, oczywiście mówię stereotypowo. Więc musieliśmy wypracować pewną jakby symbiozę między nami, dogadać się w kwestii szczegółów, a tak naprawdę życie nas mocno przetestowało. I muszę przyznać szczerze, że jako partnerzy, żeśmy się tutaj pogubili obydwoje. Właśnie stąd ta terapia.

Obserwatorzy w komentarzach życzą im wszystkiego najlepszego i wytrwałości na terapii. Nic dziwnego - Damian i Marta byli jedną z bardziej lubianych par, której widzowie niemal od razu wróżyli wspólną przyszłość. Byli przekonani, że oboje powiedzą sobie "tak" i opuszczą program z obrączkami na palcach.

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Anna Bortniak
08.06.2026 13:30
Tagi: Miłość jest ślepa
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