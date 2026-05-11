O której premiera Love is Blind: Polska? Nowe odcinki już zaraz na Netfliksie

Polskie programy reality show wzbudzają w widzach sporo emocji. To tego rodzaju formaty, których nikt nie ogląda, a jednocześnie wszyscy o nich mówią. "Love is Blind: Polska" to właśnie jeden z takich tytułów. Zasilił on bibliotekę Netfliksa na początku maja, lecz nie był on wówczas dostępny w całości - program został podzielony na 3 części. Na subskrybentów serwisu czekają jeszcze dwie, a jedna nadchodzi już wielkimi krokami - nowe odcinki zadebiutują już 13 maja. O której godzinie można rozpocząć oglądanie?

Love is Blind: Polska - o której godzinie będzie na Netflix?

Nowe odcinki "Love is Blind: Polska" będą dostępne na Netfliksie już w środę, 13 maja. Będzie ich w sumie 4. Ci, którzy nie mogą doczekać się tego, aby zobaczyć, jak potoczyły się dalsze losy bohaterów, będą mogli zasiąść przed ekrany już o godzinie 9:00. To właśnie wtedy Netflix z reguły wrzuca swoje nowości w dniu premiery. Oznacza to, że najnowsze epizody będzie można oglądać już od samego rana.

W drugiej części programu dowiemy się przede wszystkim, jak pary poradzą sobie w polskiej rzeczywistości. Wcześniej mieli ze sobą do czynienia w zamkniętych kabinach, a po zaręczynach mogli poznać się lepiej na rajskich wakacjach. Teraz narzeczeństwa czeka powrót do rutyny i prawdziwego życia, a także pierwsze spotkania z przyjaciółmi i rodzinami swoich drugich połówek. To będzie ostateczny test przed tym, zanim staną na ślubnym kobiercu i zadecydują, czy powiedzieć sobie sakramentalne "tak".

"Love is Blind" to stworzony przez Chrisa Coelena format, który doczekał się już kilkunastu zagranicznych edycji, a teraz dołączyła do nich również ta polska. Celem uczestników programu jest odnalezienie swojej prawdziwej miłości poprzez randkowanie z kilkoma osobami, a następnie wybranie tego jedynego lub tej jedynej. Haczyk jest taki, że do momentu zaręczyn pary nie wiedzą, jak wyglądają, a decyzje podejmują wyłącznie na podstawie samych tylko rozmów.

Premiera nowych odcinków "Love is Blind: Polska" już w środę, 13 maja. Finał będzie dostępny na platformie 20 maja.

Anna Bortniak 11.05.2026 21:39

