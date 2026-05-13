Zasady w Love is Blind: Polska. O co chodzi w programie?

Polska edycja programu "Love is Blind" zadebiutowała już w serwisie Netflix. Subskrybenci mogą oglądać już reality show, a tymczasem, w oczekiwaniu na trzecią część i wielki finał, wyjaśniamy zasady tego formatu.

Anna Bortniak
"Love is Blind" to stworzony przez Chrisa Coelena format, który doczekał się już kilkunastu zagranicznych edycji, a teraz dołączyła do nich również ta polska. Celem uczestników programu jest odnalezienie swojej prawdziwej miłości poprzez randkowanie z kilkoma osobami, a następnie wybranie tego jedynego lub tej jedynej. Haczyk jest taki, że do momentu zaręczyn pary nie wiedzą, jak wyglądają, a decyzje podejmują wyłącznie na podstawie samych tylko rozmów. Jak dokładnie wyglądają zasady programu?

Program "Love is Blind" jest podzielony na trzy etapy. W pierwszym etapie z nich 30 uczestników i uczestniczek - 15 mężczyzn i 15 kobiet - trafia do Strefy Mężczyzn i Strefy Kobiet (płci przeciwne do pewnego momentu nie mogą się ze sobą zobaczyć). Następnie każda z osób chodzi na randki z różnymi kandydatami i kandydatkami, aby lepiej ich poznać i później spotykać się już tylko z tymi osobami, z którymi czuje się największą chemię. Randki odbywają się w specjalnych kabinach, gdzie pary rozmawiają ze sobą przez ścianę i nie mogą się zobaczyć. Wszystko odbywa się w ciagu 10 dni.

Po tym czasie ci, którzy poczuli, że osoba za ścianą to ta jedyna, mogą przejść na kolejny poziom i stają się narzeczeństwem. Mężczyźni najpierw oświadczają się swoim wybrankom w kabinach, kiedy jeszcze nie mogą się zobaczyć, a kolejne, te właściwe oświadczyny, odbywają się, w momencie gdy para po raz pierwszy staje ze sobą twarzą w twarz. To właśnie na tych uczestnikach skupia się dalsza część programu "Love is Blind".

Drugi etap obejmuje wyjazd przedślubny. Zaręczone pary zostają wysłane za granicę, aby pobyć ze sobą poza kabinami i lepiej się poznać. Początkowo spędzają czas sam na sam, a niedługo później dołączają do nich inni uczestnicy i uczestniczki reality show. Po egzotycznych wakacjach narzeczeństwa będą musiały zmierzyć się natomiast z życiem w Polsce i jest to trzeci etap programu. W tym czasie pary, mieszkając już razem, wracają do swojej rutyny i codziennych obowiązków, a także przedstawiają swoich wybranków rodzinie i przyjaciołom.

Ostatni etap eksperymentu pokaże, czy miłość naprawdę jest ślepa. Uczestnicy i uczestniczki staną ze swoimi potencjalnymi żonami i mężami przed ołtarzem, gdzie będą musieli zadecydować, czy powiedzą sobie sakramentalne "tak", czy może zdecydują się ostatecznie rozstać.

Pierwsza część "Love is Blind: Polska" jest już dostępna w serwisie Netflix. Druga część zadebiutuje na platformie 13 maja, a finał widzowie będą mogli obejrzeć 20 maja.

Anna Bortniak
13.05.2026 11:05
Tagi: Miłość jest ślepaReality showSeriale Netflix
