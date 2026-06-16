Nowe Martwe zło tak brutalne, że kategoria R to za mało

"Martwe zło" to seria może nie "stara jak świat", ale licząca sobie już 45 lat. Jej ojcem jest Sam Raimi, jeden z najbardziej pomysłowych i oryginalnych amerykańskich reżyserów, specjalizujących się w kinie grozy. Najnowszy film, "Martwe zło: Ogień", jest szóstą odsłoną serii - poprzedni, "Martwe zło: Przebudzenie" okazało się hitem oraz swego rodzaju biletem dla reżysera Lee Cronina do horrorowego Hollywood. Co ciekawe, już wiadomo, że powstanie i siódma część - z zupełnie innym reżyserem oraz obsadą.

REKLAMA

Martwe zło: Ogień to rzeźnia. Twórcy musieli wyciąć jedną scenę

W branży niestety bywa tak, że ambicje twórcy filmu potrafią rozmijać się z oczekiwaniami studiów lub innych osób osadzonych w instytucjach postaci. W tej sytuacji znalazł się Sebastian Vanicek - francuski reżyser, sprawujący tę funkcję w przypadku "Martwego zła: Ognia", będący również współautorem scenariusza. Każdy, kto widział przynajmniej jeden film spod powyższego szyldu, doskonale wie, jak mocne zwykle wrażenia dostarczają te produkcje - nie brakuje bowiem mocnych, krwawych, pełnych mięsa i okaleczeń, scen. Zwykle to po prostu nie są łatwe rzeczy do oglądania.

Z podobnego założenia niestety wyszli cenzorzy zajmujący się przyznawaniem filmowi kategorii wiekowych. Kategoria R, zwykle oznaczająca mocne sceny, nie jest najwyższa. Na czele stawki stoi "NC-17", która bardzo surowo określa film jako nieprzeznaczony dla osób, które mają mniej niż 18 lat. Jeśli jakaś produkcja ma właśnie tę kategorię, oznacza, że jest piekielnie mocna i obraz, który pokazuje, jest ekstremalnie ciężki w oglądaniu.

Wygląda na to, że właśnie w takiej sytuacji znalazło się "Martwe zło: Ogień". Sebastian Vanicek przyznał bowiem w wywiadzie dla magazynu SFX (cytowany przez World of Reel), że MPA (Motion Pictures Association) nie przyznało jeszcze swojej oceny filmowi. Reżyser musi bowiem wyciąć jedną z wyjątkowo brutalnych scen, by tym samym spełnić wymagania dotyczące kategorii wiekowej R. Oto, co stwierdził Vanicek:

REKLAMA

Jest scena, która nie ma kategorii wiekowej R. To naprawdę, naprawdę trudna scena. I niestety muszę ją wyciąć, więc nie doświadczycie jej tak brutalnie, jak teraz, bo potrzebuję filmu z kategorią wiekową R. Staramy się więc znaleźć dobry balans.

Niewątpliwie to wielka szkoda - spośród wielu filmów, w których okrutna przemoc była raczej przesadnym dodatkiem, "Martwe zło" uczyniło z niej oręż i znak rozpoznawczy, dowód, że da się ją zainscenizować z pomysłem oraz odwagą. Mimo tego, że nie zobaczymy, na co wpadli twórcy, nie jestem zaniepokojony - dotychczasowe filmy z serii pod względem dawania intensywnych doznań spełniały swoją robotę pierwszorzędnie. Wierzę, że reżyser i tak urządzi krwawą masakrę, na która fani czekają, a "Ogień" nie ucierpi na zmianie.

Martwe zło: Ogień - obsada filmu

Souheila Yacoub jako Alice

Tandi Wright jako Susan

Hunter Doohan jako Joseph

Luciane Buchanan jako Thya

Erroll Shand jako Edgar

Maude Davey jako Pollu

George Pullar jako Will

Greta Van Der Brink

Premiera filmu "Martwe zło: Ogień" - 10 lipca w kinach.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Czytaj więcej na Spider's Web:

REKLAMA

Ładowanie...

Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.