Czy będzie 2. sezon Love is Blind: Polska? Sprawdzamy

Pierwsza edycja "Love is Blind: Polska" dobiegła końca. Czy program doczeka się 2. sezonu?

Anna Bortniak
W maju nie było drugiego takiego programu, który wzbudzałby w subskrybentach Netfliksa tyle emocji. Mowa oczywiście o reality show "Love is Blind: Polska". Do tej pory widzowie mogli oglądać zagraniczne edycje, natomiast w tym roku bibliotekę zasiliła rodzima wersja popularnego formatu, która doczekała się finału w ubiegłą niedzielę. Tego dnia został opublikowany reunion, czyli odcinek, w który niecały rok po zakończeniu zdjęć do programu pary spotkały się ponownie. Dowiedzieliśmy się, kto zdecydował się kontynuować związek, a którzy uczestnicy rozstali się na zawsze.

Love is Blind: Polska - czy będzie 2. sezon?

Netflix na ten moment nie podał oficjalnej informacji na temat tego, czy daje zielone światło na 2. sezon. Oznacza to, że na doniesienia na temat potencjalnej nowej edycji trzeba będzie jeszcze zaczekać. Biorąc jednak pod uwagę, co na sam koniec powiedzieli prowadzący, wizja kontynuacji wydaje się być bardzo optymistyczna.

Pod koniec reunionu Zofia Zborowska-Wrona podziękowała uczestnikom za szczerość i otwartość, życząc uczestnikom szczęścia w miłości. Jej mąż, Andrzej Wrona, podziękował z kolei wszystkim, którzy towarzyszyli parom po drugiej stronie ekranu podczas tej edycji. Po tym gdy jego żona podkreśliła, że pierwsza edycja "Love is Blind: Polska" oficjalnie się zakończyła, Wrona dodał: "Ale do zobaczenia następnym razem". Oznacza to, że być może to wcale nie jest koniec.

"Love is Blind: Polska" to program, który podbił Netfliksa. Od momentu premiery pierwszej części, format utrzymywał się na samym szczycie zestawienia najpopularniejszych seriali streamingowego giganta. Ba, o formacie z zapałem dyskutowano w mediach społecznościowych i właściwie cały internet żył tym, jakie kroki podejmą uczestnicy reality show. W związku z tym, że oglądalność była wysoka (program przez 2 tygodnie utrzymywał się w TOP 10), można przypuszczać, że Netflix tak prędko z niego nie zrezygnuje.

"Love is Blind" to stworzony przez Chrisa Coelena format, który doczekał się już kilkunastu zagranicznych edycji, a teraz dołączyła do nich również ta polska. Celem uczestników programu jest odnalezienie swojej prawdziwej miłości poprzez randkowanie z kilkoma osobami, a następnie wybranie tego jedynego lub tej jedynej. Haczyk jest taki, że do momentu zaręczyn pary nie wiedzą, jak wyglądają, a decyzje podejmują wyłącznie na podstawie samych tylko rozmów.

Anna Bortniak
25.05.2026 14:23
Tagi: Miłość jest ślepaReality showSeriale Netflix
