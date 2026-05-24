Użytkownicy Netfliksa nie zapomnieli o hitowym kryminale. Wraca po dłuższej przerwie

"Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki" musiał być hitem. W końcu opowiada historię nastolatki, która postanawia przeprowadzić śledztwo w sprawie zabójstwa sprzed lat. Zamordowana została młoda dziewczyna i wszyscy, łącznie z policją, uznali, że za zbrodnię odpowiada jej chłopak. Tylko Pip Fitz nie jest do tego przekonana, więc robi wszystko, aby dowieść swoich racji. W 2024 roku użytkownicy Netfliksa chętnie sprawdzali, jak jej to idzie, bo przecież uwielbiają seriale młodzieżowe i seriale kryminalne. A ten łączy te dwie konwencje.



Prócz tego do popularności "Przewodnika po zbrodni według grzecznej dziewczynki" na pewno przyczyniła się gwiazdorska obsada. W główną rolę wciela się przecież Emma Myers. To ona przecież użyczyła swego wizerunku współlokatorce i najlepszej przyjaciółce najlepiej znana jako współlokatorka i najlepsza przyjaciółka tytułowej "Wednesday". Co oznacza, że miała swój udział w najpopularniejszym anglojęzycznym serialu Netfliksa wzech czasów. Użytkownicy musieli się rzucić na nową produkcję z tak rozpoznawalną twarzą.

Gdy "Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki" stał się hitem, Netflix nie zwlekał z zamówieniem 2. sezonu. Aczkolwiek zdjęcia do niego rozpoczęły się dopiero w kwietniu 2025 roku. Mówiło się, że nowe odcinki fani mogą dostać szybciej niż później. Ale tak się nie stało i one dopiero zmierzają na platformę. Hype jest ogromny.

Bo to że użytkownicy Netfliksa mieli dłuższą przerwę od "Przewodnika po zbrodni według grzecznej dziewczynki" nie znaczy, że o niej zapomnieli. Ba! Nie dość, że na nowe odcinki czekają widzowie, którzy widzieli serial w czasie premiery, to jeszcze potem produkcja była odkrywana przez kolejnych subskrybentów. W ten sposób zbudowała sobie potężną bazę fanów. Spokojnie możemy więc założyć, że 2. sezon młodzieżowego kryminału będzie hitem.

2. sezon "Przewodnika po zbrodni według grzecznej dziewczynki" zadebiutuje na platformie w najbliższą środę. I macie tak naprawdę tylko jeden dzień, żeby się z nim zapoznać. Bo w czwartek w serwisie pojawią się nowe odcinki innego hitu. Nadchodzi bowiem kolejny turnus "Czterech pór roku".

"Cztery pory roku" zostały pomyślane, jako serialowa wersja filmu z 1981 roku. Zasady są tak naprawdę te same. Tylko twarze się zmieniają. W produkcji Netfliksa śledzimy więc losy trzech małżeństw, których przyjaźń zostaje wystawiona na próbę, gdy jedna z par się rozwodzi. To utrudnia kontynuację tradycji wspólnych wyjazdów raz na kwartał. Ale bohaterowie się nie poddają. Próbują podtrzymać więzi. W końcu już drugi raz wybierają się na wspólną wycieczkę.

Fani "Czterech pór roku" musieli czekać na powrót uwielbianego serialu znacznie krócej niż miłośnicy "Przewodnika po zbrodni według grzecznej dziewczynki". Produkcja zadebiutowała na Netfliksie w zeszłym roku, a 2. sezon jakiś rok po swoim poprzedniku. Zobaczymy, czy będzie cieszył się wystarczającą popularnością, aby bohaterowie mogli wybrać się na trzeci turnus.

Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:

Siostry 19/05/2026

Wanda Sykes: Legacy 19/05/2026

Sportowe opowieści z Wielkiej Brytanii: Cud Liverpoolu w Stambule 19/05/2026

Carísima 20/05/2026

Ministranci 21/05/2026

Zakładnik 21/05/2026

James Rodriguez: Kolumbijski mistrz 21/05/2026

The Boroughs 21/05/2026

Panie przodem 22/05/2026

Okres godowy 22/05/2026

Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:

Mark Rober: CrunchLabs: Sezon 4 25/05/2026

Sportowe opowieści z Wielkiej Brytanii: Vinnie Jones 26/05/2026

Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki: Sezon 2 27/05/2026

Moje 3 grosze 27/05/2026

Zabijaj uważnie: Sezon 2 28/05/2026

Cztery pory roku: Sezon 2 28/05/2026

Rafa 29/05/2026

Ekipa z Calabasas 29/05/2026

Brazylia 1970: Trzecie mistrzostwo 29/05/2026

K-Pops! 30/05/2026

Rafał Christ 24.05.2026 08:01

