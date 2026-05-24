Użytkownicy Netfliksa nie zapomnieli o hitowym kryminale. Wraca po dłuższej przerwie
To będzie tydzień powrotów na Netfliksie. Największą i najbardziej wyczekiwaną kontynuacją najbliższych dni jest 2. sezon hitowego kryminału z 2024 roku. "Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki" wreszcie doczeka się nowych odcinków.
"Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki" musiał być hitem. W końcu opowiada historię nastolatki, która postanawia przeprowadzić śledztwo w sprawie zabójstwa sprzed lat. Zamordowana została młoda dziewczyna i wszyscy, łącznie z policją, uznali, że za zbrodnię odpowiada jej chłopak. Tylko Pip Fitz nie jest do tego przekonana, więc robi wszystko, aby dowieść swoich racji. W 2024 roku użytkownicy Netfliksa chętnie sprawdzali, jak jej to idzie, bo przecież uwielbiają seriale młodzieżowe i seriale kryminalne. A ten łączy te dwie konwencje.
Prócz tego do popularności "Przewodnika po zbrodni według grzecznej dziewczynki" na pewno przyczyniła się gwiazdorska obsada. W główną rolę wciela się przecież Emma Myers. To ona przecież użyczyła swego wizerunku współlokatorce i najlepszej przyjaciółce najlepiej znana jako współlokatorka i najlepsza przyjaciółka tytułowej "Wednesday". Co oznacza, że miała swój udział w najpopularniejszym anglojęzycznym serialu Netfliksa wzech czasów. Użytkownicy musieli się rzucić na nową produkcję z tak rozpoznawalną twarzą.
Gdy "Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki" stał się hitem, Netflix nie zwlekał z zamówieniem 2. sezonu. Aczkolwiek zdjęcia do niego rozpoczęły się dopiero w kwietniu 2025 roku. Mówiło się, że nowe odcinki fani mogą dostać szybciej niż później. Ale tak się nie stało i one dopiero zmierzają na platformę. Hype jest ogromny.
Bo to że użytkownicy Netfliksa mieli dłuższą przerwę od "Przewodnika po zbrodni według grzecznej dziewczynki" nie znaczy, że o niej zapomnieli. Ba! Nie dość, że na nowe odcinki czekają widzowie, którzy widzieli serial w czasie premiery, to jeszcze potem produkcja była odkrywana przez kolejnych subskrybentów. W ten sposób zbudowała sobie potężną bazę fanów. Spokojnie możemy więc założyć, że 2. sezon młodzieżowego kryminału będzie hitem.
2. sezon "Przewodnika po zbrodni według grzecznej dziewczynki" zadebiutuje na platformie w najbliższą środę. I macie tak naprawdę tylko jeden dzień, żeby się z nim zapoznać. Bo w czwartek w serwisie pojawią się nowe odcinki innego hitu. Nadchodzi bowiem kolejny turnus "Czterech pór roku".
"Cztery pory roku" zostały pomyślane, jako serialowa wersja filmu z 1981 roku. Zasady są tak naprawdę te same. Tylko twarze się zmieniają. W produkcji Netfliksa śledzimy więc losy trzech małżeństw, których przyjaźń zostaje wystawiona na próbę, gdy jedna z par się rozwodzi. To utrudnia kontynuację tradycji wspólnych wyjazdów raz na kwartał. Ale bohaterowie się nie poddają. Próbują podtrzymać więzi. W końcu już drugi raz wybierają się na wspólną wycieczkę.
Fani "Czterech pór roku" musieli czekać na powrót uwielbianego serialu znacznie krócej niż miłośnicy "Przewodnika po zbrodni według grzecznej dziewczynki". Produkcja zadebiutowała na Netfliksie w zeszłym roku, a 2. sezon jakiś rok po swoim poprzedniku. Zobaczymy, czy będzie cieszył się wystarczającą popularnością, aby bohaterowie mogli wybrać się na trzeci turnus.
Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:
- Siostry 19/05/2026
- Wanda Sykes: Legacy 19/05/2026
- Sportowe opowieści z Wielkiej Brytanii: Cud Liverpoolu w Stambule 19/05/2026
- Carísima 20/05/2026
- Ministranci 21/05/2026
- Zakładnik 21/05/2026
- James Rodriguez: Kolumbijski mistrz 21/05/2026
- The Boroughs 21/05/2026
- Panie przodem 22/05/2026
- Okres godowy 22/05/2026
Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:
- Mark Rober: CrunchLabs: Sezon 4 25/05/2026
- Sportowe opowieści z Wielkiej Brytanii: Vinnie Jones 26/05/2026
- Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki: Sezon 2 27/05/2026
- Moje 3 grosze 27/05/2026
- Zabijaj uważnie: Sezon 2 28/05/2026
- Cztery pory roku: Sezon 2 28/05/2026
- Rafa 29/05/2026
- Ekipa z Calabasas 29/05/2026
- Brazylia 1970: Trzecie mistrzostwo 29/05/2026
- K-Pops! 30/05/2026