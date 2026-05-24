REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Użytkownicy Netfliksa nie zapomnieli o hitowym kryminale. Wraca po dłuższej przerwie

To będzie tydzień powrotów na Netfliksie. Największą i najbardziej wyczekiwaną kontynuacją najbliższych dni jest 2. sezon hitowego kryminału z 2024 roku. "Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki" wreszcie doczeka się nowych odcinków.

Rafał Christ
przewodnik po zbrodni 2 sezon netflix premiera co obejrzeć kryminał
REKLAMA

"Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki" musiał być hitem. W końcu opowiada historię nastolatki, która postanawia przeprowadzić śledztwo w sprawie zabójstwa sprzed lat. Zamordowana została młoda dziewczyna i wszyscy, łącznie z policją, uznali, że za zbrodnię odpowiada jej chłopak. Tylko Pip Fitz nie jest do tego przekonana, więc robi wszystko, aby dowieść swoich racji. W 2024 roku użytkownicy Netfliksa chętnie sprawdzali, jak jej to idzie, bo przecież uwielbiają seriale młodzieżowe i seriale kryminalne. A ten łączy te dwie konwencje.

Prócz tego do popularności "Przewodnika po zbrodni według grzecznej dziewczynki" na pewno przyczyniła się gwiazdorska obsada. W główną rolę wciela się przecież Emma Myers. To ona przecież użyczyła swego wizerunku współlokatorce i najlepszej przyjaciółce najlepiej znana jako współlokatorka i najlepsza przyjaciółka tytułowej "Wednesday". Co oznacza, że miała swój udział w najpopularniejszym anglojęzycznym serialu Netfliksa wzech czasów. Użytkownicy musieli się rzucić na nową produkcję z tak rozpoznawalną twarzą.

REKLAMA

Netflix - co obejrzeć?

Gdy "Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki" stał się hitem, Netflix nie zwlekał z zamówieniem 2. sezonu. Aczkolwiek zdjęcia do niego rozpoczęły się dopiero w kwietniu 2025 roku. Mówiło się, że nowe odcinki fani mogą dostać szybciej niż później. Ale tak się nie stało i one dopiero zmierzają na platformę. Hype jest ogromny.

Bo to że użytkownicy Netfliksa mieli dłuższą przerwę od "Przewodnika po zbrodni według grzecznej dziewczynki" nie znaczy, że o niej zapomnieli. Ba! Nie dość, że na nowe odcinki czekają widzowie, którzy widzieli serial w czasie premiery, to jeszcze potem produkcja była odkrywana przez kolejnych subskrybentów. W ten sposób zbudowała sobie potężną bazę fanów. Spokojnie możemy więc założyć, że 2. sezon młodzieżowego kryminału będzie hitem.

2. sezon "Przewodnika po zbrodni według grzecznej dziewczynki" zadebiutuje na platformie w najbliższą środę. I macie tak naprawdę tylko jeden dzień, żeby się z nim zapoznać. Bo w czwartek w serwisie pojawią się nowe odcinki innego hitu. Nadchodzi bowiem kolejny turnus "Czterech pór roku".

REKLAMA

"Cztery pory roku" zostały pomyślane, jako serialowa wersja filmu z 1981 roku. Zasady są tak naprawdę te same. Tylko twarze się zmieniają. W produkcji Netfliksa śledzimy więc losy trzech małżeństw, których przyjaźń zostaje wystawiona na próbę, gdy jedna z par się rozwodzi. To utrudnia kontynuację tradycji wspólnych wyjazdów raz na kwartał. Ale bohaterowie się nie poddają. Próbują podtrzymać więzi. W końcu już drugi raz wybierają się na wspólną wycieczkę.

Fani "Czterech pór roku" musieli czekać na powrót uwielbianego serialu znacznie krócej niż miłośnicy "Przewodnika po zbrodni według grzecznej dziewczynki". Produkcja zadebiutowała na Netfliksie w zeszłym roku, a 2. sezon jakiś rok po swoim poprzedniku. Zobaczymy, czy będzie cieszył się wystarczającą popularnością, aby bohaterowie mogli wybrać się na trzeci turnus.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:

  • Siostry 19/05/2026
  • Wanda Sykes: Legacy 19/05/2026
  • Sportowe opowieści z Wielkiej Brytanii: Cud Liverpoolu w Stambule 19/05/2026
  • Carísima 20/05/2026
  • Ministranci 21/05/2026
  • Zakładnik 21/05/2026
  • James Rodriguez: Kolumbijski mistrz 21/05/2026
  • The Boroughs 21/05/2026
  • Panie przodem 22/05/2026
  • Okres godowy 22/05/2026
REKLAMA

Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:

  • Mark Rober: CrunchLabs: Sezon 4 25/05/2026
  • Sportowe opowieści z Wielkiej Brytanii: Vinnie Jones 26/05/2026
  • Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki: Sezon 2 27/05/2026
  • Moje 3 grosze 27/05/2026
  • Zabijaj uważnie: Sezon 2 28/05/2026
  • Cztery pory roku: Sezon 2 28/05/2026
  • Rafa 29/05/2026
  • Ekipa z Calabasas 29/05/2026
  • Brazylia 1970: Trzecie mistrzostwo 29/05/2026
  • K-Pops! 30/05/2026
REKLAMA
Rafał Christ
24.05.2026 08:01
Tagi: Co obejrzeć?Seriale kryminalneSeriale Netflix
REKLAMA
Najnowsze
18:20
Koncert Taco Hemingwaya był widowiskowy. Zawalił Stadion Narodowy
Aktualizacja: 2026-05-23T18:20:00+02:00
17:55
Najlepsze horrory 2026 roku. 10 filmów, po których trudno zasnąć
Aktualizacja: 2026-05-23T17:55:00+02:00
16:14
To już naprawdę ostatni odcinek Love is Blind. O której na Netfliksie?
Aktualizacja: 2026-05-23T16:14:00+02:00
15:33
Najdzikszy film roku wpadł do HBO Max. Widzowie cały czas się kłócą
Aktualizacja: 2026-05-23T15:33:00+02:00
14:15
Hollywoodzkie film Jana Komasy już na Canal+. Trzyma w napięciu
Aktualizacja: 2026-05-23T14:15:00+02:00
14:10
Do roli w Off Campus nauczył się grać na gitarze. Gwiazdy opowiadają o kulisach serialu
Aktualizacja: 2026-05-23T14:10:00+02:00
13:11
Co oznacza Anghkooey? Serial Stamtąd to wyjaśnił
Aktualizacja: 2026-05-23T13:11:00+02:00
12:26
Wyborne nowości Netfliksa na weekend. TOP 5 perełek
Aktualizacja: 2026-05-23T12:26:28+02:00
10:16
Mocna oferta HBO Max na weekend. Kinowe hity roku w serwisie
Aktualizacja: 2026-05-23T10:16:00+02:00
9:39
Widzowie Disney+ oderwali się od Gwiezdnych wojen. To przez nowy film akcji
Aktualizacja: 2026-05-23T09:39:00+02:00
9:04
Użytkownicy Prime Video lubią nowy film akcji. Tylko nie wiedzą jak zagadać
Aktualizacja: 2026-05-23T09:04:00+02:00
7:52
Panie przodem, Borat z tyłu. Widziałem nowy film Netfliksa
Aktualizacja: 2026-05-23T07:52:00+02:00
18:29
Ranczo Duttonów to serio 6. sezon Yellowstone. Na powrót tych bohaterów czekałem
Aktualizacja: 2026-05-22T18:29:00+02:00
16:00
Spider-Noir zawstydza Marvela, a z Nicolasa Cage’a żaden Peter Parker
Aktualizacja: 2026-05-22T16:00:00+02:00
15:29
Finał The Boys najgorszym momentem w historii serialu? To ocena widzów
Aktualizacja: 2026-05-22T15:29:12+02:00
14:45
Czy w Mandalorian i Grogu jest scena po napisach? Disney zaskoczył
Aktualizacja: 2026-05-22T14:45:00+02:00
13:25
Nowe, lepsze Stranger Things. The Boroughs Netfliksa jest cudowne
Aktualizacja: 2026-05-22T13:25:14+02:00
12:55
Wszystkie Kolory zła. W jakiej kolejności czytać książki kryminalne?
Aktualizacja: 2026-05-22T12:55:10+02:00
12:39
Koniec walki o bilety na koncerty z oszustami. Spotify zmienia zasady gry
Aktualizacja: 2026-05-22T12:39:29+02:00
12:21
Kiedy 6. sezon Emily w Paryżu? To koniec serialu Netfliksa
Aktualizacja: 2026-05-22T12:21:17+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA