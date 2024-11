Kobieta rękami i nogami zapiera się, by dopuścić do siebie myśl, że jej syn jest w spektrum autyzmu, próbując uniknąć wysłania go do nowej szkoły - do "Cudownej przystani" uczęszczają bowiem nie tylko w pełni zdrowe dzieci, ale również te z widocznymi niepełnosprawnościami. Kiedy pewnego dnia świat dowiaduje się, że Jasiek jest w spektrum autyzmu, jej życie zmienia się nie do poznania. Rozdarta między światem MMA a niełatwą rolą matki, będzie musiała podjąć decyzję, co liczy się dla niej najbardziej. Niespodziewanie okazuje się, że Kama przygotowuje się do zupełnie innej walki.