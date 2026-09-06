Netflix ma genialne dokumenty kryminalne. 16 najlepszych

Przyznam szczerze, że w pewnym momencie byłem aż zszokowany, jak wiele produkcji kryminalnych Netflix ma w swojej ofercie. Występują w nich seryjni mordercy, zamachowcy, ludzie popełniający przestępstwa z mniej lub bardziej osobistych pobudek, ale także ofiary ich działań, a tytuły dostarczone przez serwis zwykle starają się ująć różne perspektywy - wspomnianych osób, zewnętrznych obserwatorów, a także członków ich rodzin. Oto 16 najmocniejszych pozycji na liście kryminalnych dokumentów, które są dostępne do obejrzenia na Netfliksie.

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Netflix - najlepsze kryminalne dokumenty. TOP 16

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Instynkt macierzyński

Zaczynamy od tegorocznego tytułu, jednej z większych pereł w koronie dokumentalnych produkcji Netfliksa w ostatnich latach. To wstrząsająca opowieść o 27-letniej Taylor Parker - kobiecie z Teksasu, która najpierw sfingowała ciążę, a później popełniła wyjątkowo okrutną zbrodnię względem swojej rzeczywiście ciężarnej, 21-letniej koleżanki. Wiele produkcji jest tylko opisywanych jako szokujące, ale "Instynkt..." zdecydowanie zasługuje na to miano.

Historia braci Menendezów

Film, który trafił do oferty Netfliksa w tym samym roku, co 2. sezon "Potworów", opowiadający właśnie o sprawie Lyle'a i Erika Menendezów. W 1996 roku bracia zostają skazani za zamordowanie swoich rodziców. W dokumencie możemy zobaczyć i usłyszeć zarówno samych zainteresowanych, jak i perspektywę dziennikarzy, ławników oraz członków rodziny. Oferuje on nowe spojrzenie na sprawę, która wydawała się w pełni omówiona.

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Morderstwa w Idaho: Tragedia na uniwersytecie

To nie niejedyny dokument Netfliksa z wątkiem uczelnianym. "Morderstwa..." wracają do 13 listopada 2022 roku, kiedy to czworo studentów Uniwersytetu Idaho - Madison, Kaylee, Ethan i Xana - zostało zabitych, a ich ciała znaleziono w domu poza kampusem. To zdarzenie wstrząsnęło lokalną społecznością i pogrążyło cały kraj w żałobie. Przez wiele tygodni zabójca pozostawał na wolności. Serial śledzi wydarzenia z tej koszmarnej nocy, ujawnia nieznane dotąd policyjne nagrania i relacje rodzin ofiar.

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Morderca z TikToka

Trochę znakiem naszych czasów jest to, że doczekaliśmy się mordercy akurat z tego serwisu. Jego bohaterem jest José Jurado Montilla który został skazany za zabicie czterech osób w Hiszpanii w połowie lat 80. Później skrócono mu ten wyrok, a po wyjściu z więzienia zaczął nagrywać na TikToka filmy o tematyce podróżniczej, przez co zyskał popularność. Jego mordercza natura jednak odezwała się ponownie.

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Rozmowy z mordercą: Taśmy Teda Bundy'ego

W ramach tytułowego cyklu nagrano rozmowy m.in. Jeffreyem Dahmerem, Johnem Waynem Gacym i Davidem Berkowitzem. Spośród nich najlepszym kawałkiem dokumentu jest jednak ten dotyczący Teda Bundy'ego - legendarnego seryjniaka, który długo ukrywał się pod maską elokwentnego, sympatycznego i czarującego młodego mężczyzny. "Rozmowy..." serwują rzetelny, intensywny wgląd w umysł zbrodniarza, ale także inne czynniki, które pchnęły go w tę stronę.

Aileen: Królowa seryjnych zabójców

Kolejna postać, której los wzięto na warsztat m.in. w filmie "Potwór" z rewelacyjną, niemożliwą do rozpoznania i nagrodzoną Oscarem Charlize Theron w roli głównej. "Królowa seryjnych zabójców", to oczywiście Aileen Wuornos, amerykańska seryjna morderczyni, która w latach 1989-90 na Florydzie odebrała życie siedmiu mężczyznom. 104-minutowy dokument pozwala nie tylko przyjrzeć się jej zbrodniom, ale również poznać przeszłość, która nie była bez wpływu na działania Wuornos.

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Z tej strony Zodiak

Zodiak to prawdopodobnie jeden z najsłynniejszych seryjnych morderców, którego "dorobek" doczekał się ekranizacji - film Davida Finchera jest słusznie uznawany za klasyk XXI wieku. Dokument Netfliksa z 2024 roku to trzyodcinkowa produkcja, która przedstawia historie ofiar Zodiaka, daje głos ich rodzinom, ale również pokazuje złożoność oraz wielowarstwowość śledztwa, rozkłada je na czynniki pierwsze i podąża tropami, analizuje dowody.

Richard Ramirez: Polowanie na seryjnego mordercę

Dobrze oceniana produkcja z 2021 roku, która cofa się niemal 40 lat wstecz, a konkretniej do lata 1985 roku w Los Angeles. Miasto nawiedziła rekordowa fala upałów, a także seria morderstw i napaści seksualnych, które z początku, ze względu na zupełnie różne od siebie ofiary wydawały się niepowiązane. "Polowanie na seryjnego mordercę" ukazuje, jak młody detektyw Gil Carrillo z wydziału szeryfa hrabstwa Los Angeles i legendarny śledczy z wydziału zabójstw Frank Salerno ścigali się z czasem, by złapać popełniającego te zbrodnie potwora.

Fred i Rose West: Brytyjski horror

Tytułowi bohaterowie to para, której zdecydowanie daleko do miana zwykłej - byli oni małżeństwem seryjnych zabójców z Wielkiej Brytanii. Netflix rok temu wypuścił trzyczęściowy serial, którego twórcy uzyskali na wyłączność dostęp do niepublikowanych wcześniej policyjnych materiałów filmowych i dźwiękowych, pokazuje, w jaki sposób śledczym hrabstwa Gloucestershire udało się odnaleźć ciała 12 ofiar Westów i postawić małżonków w stan oskarżenia.

Bikram: jogin, guru, przestępca seksualny

Film z 2019 roku, przedstawiający historię Bikrama Choudhury'ego - jogina, który w latach 70. trafił do USA, a z biegiem czasu zyskał wyjątkowo dużą popularność, a co za tym idzie, pieniądze. W pewnym momencie Choudhury został nawet multimilionerem. Produkcja Netfliksa zagląda za kulisy imperium, które mężczyzna stworzył, fałszywy pomnik, jaki sobie oraz forsowanej przez siebie filozofii zbudował, a także manipulacje oraz przestępcze czyny, które ma na swoim koncie.

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Zła influencerka: Historia Jodi Hildebrandt

Tytułowa bohaterka to słynna terapeutka rodzinna, założycielka platformy ConneXions i dawna wpływowa członkini kościoła mormonów w Utah. Hildebrandt, wraz z youtuberką Ruby Franke za znęcanie się nad dziećmi. Równocześnie zaczynają wychodzić na jaw okrutne czyny, których kobiety się dopuszczały.

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Co zrobiła Jennifer?

W 2010 roku brutalna zbrodnia wstrząsnęła spokojnym miasteczkiem w Kanadzie. Nieznani sprawcy włamali się do domu Pamów - rodziny wietnamskich imigrantów, sterroryzowali ich, a w ostateczności zamordowali, pozostawiając przy życiu jedynie ich straumatyzowaną oraz przerażoną córkę, Jennifer. Sąsiedzi i znajomi nie mogli uwierzyć, że tak dobrzy ludzie mogli paść ofiarą przestępców. Film odkrywa tajemnicę, która stoi za tym tragicznym zdarzeniem.

Zamach w Oklahoma City: Amerykański terror

Produkcja ta nawiązuje do wydarzeń z 1995 roku - wówczas doszło do najtragiczniejszego aktu terroryzmu wewnętrznego w historii USA. Budynek rządowy znajdujący się w Oklahomie stał się celem bombowego zamachu, którego efektem została śmierć 168 osób, przy czym niemal 700 ludzi zostało rannych. Film łączy archiwalne nagrania, relacje ocalałych i wywiady z funkcjonariuszami organów ścigania, a także przybliża sylwetki zamachowców.

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Unabomber: Jego własnymi słowami

To 4-odcinkowy serial poświęcony jednej z najsłynniejszych postaci Ameryki XX wieku - posiadającego wybitny umysł i ponadprzeciętnie inteligentnego zamachowca Teda Kaczynskiego, który motywował swoje działania sprzeciwem wobec społeczeństwa i systemu, w którym ono funkcjonuje. Warto nadrobić zwłaszcza przed premierą fabularnego "Unabombera" z Jacobem Tremblayem i Russellem Crowem w rolach głównych.

Amerykańska obława: Osama Bin Laden

Szczegółowy, dokumentalny, trzyczęściowy raport w postaci serialu. Ta odsłona "Obławy" zawiera wywiady z przedstawicielami amerykańskich władz, którzy mieli kluczowy udział w trwającej 10 lat misji polowania na tego ekstremalnie groźnego terrorystę, stojącego za atakami na USA 11 września 2001 roku. Serial przybliża poszukiwania Bin Ladena oraz jego kluczową rolę jako niebezpiecznego architekta dżihadu wymierzonego w Stany Zjednoczone.

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Amerykańska obława: O.J. Simpson

O sprawie Simpsona popkultura opowiedziała już na wiele sposobów, m.in. za sprawą wybitnego "American Crime Story", czy właśnie "Amerykańskiej obławy". Znalazły się w niej nowe wywiady z kluczowymi osobami, jak siostra zabitego obok Nicole Brown Simpson, Rona Goldmana, Kim, prokurator Christopher Darden, czy detektyw Mark Fuhrman. Twórcy spoglądają na całość historii z perspektywy czasu i na nowo próbują odpowiedzieć na pytanie, jak proces słynnego sportowca zmienił amerykańską kulturę.

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.