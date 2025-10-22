REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Matki Pingwinów dostaną 2. sezon. Ten sukces zaskoczył nawet Netfliksa

Netflix ogłosił właśnie rozpoczęcie zdjęć do 2. sezonu serialu „Matki Pingwinów” - polskiego hitu z 2024 r., który został bardzo ciepło przyjęty przez widzów i krytyków. Co wiemy o kontynuacji? Kiedy premiera?

Michał Jarecki
matki pingwinów sezon 2
REKLAMA

„Matki Pingwinów” to czuła, pełna humoru, ale i trudnych emocji oraz wzruszeń historia opowiedziana z perspektywy rodzin dzieci neuroatypowych i z niepełnosprawnościami. Tytuł rozgrzał serca widzów - nie tylko cieszył się sporą popularnością na Netfliksie, ale został też doceniony przez publiczność oraz krytykę.

Premiera 1. sezonu odbyła się w listopadzie ubiegłego roku; produkcja przez siedem tygodni utrzymywała się na liście TOP 10 najchętniej oglądanych produkcji na platformie. Została też doceniona przez branżę: nagrodzono ją m.in. statuetką za najlepszy filmowy serial fabularny na gali Polskich Nagród Filmowych Orzeł; otrzymała też nagrodę Gildii Scenarzystów Polskich za najlepszy scenariusz serialu fabularnego.

Co więcej, tę poruszającą historię o młodych bohaterach i ich rodzicach wyróżniono w „The New York Times” na liście najciekawszych zagranicznych seriali roku.

REKLAMA

Matki Pingwinów, sezon 2. Co wiemy?

W nowej odsłonie widzowie znów spotkają się z Kamą, Ulą, Tatianą i Jerzym, którzy wspólnie decydują się na prowadzenie własnej szkoły. Zjednoczeni wspólnym celem bohaterowie chcą dostosować ją do potrzeb swoich dzieci; mierzą się wobec tego nie tylko z nowym, trudnym zadaniem, ale i nieustającym wyzwaniem związanym z wychowaniem i dorastaniem podopiecznych.

Poza tym twórcy nie ujawnili zbyt wielu szczegółów. Nie znamy jeszcze dokładnej daty premiery (zapewne 2. połowa 2026 r.) ani nowych członków obsady.

Matki Pingwinów 2: obsada i twórcy

Serial powstaje na podstawie oryginalnego pomysłu Klary Kochańskiej-Bajon. Za reżyserię odpowiadają Kochańska-Bajon i Jagoda Szelc, za scenariusz: ponownie Kochańska Bajon, Nina Lewandowska, Justyna Bilik, Ariadna Lewańska, Magdalena Żakowska, Jagoda Szelc. Producentką jest Agnieszka Kurzydło.

Czytaj więcej:

REKLAMA

Zdjęcie główne: K. Grabowska, Netflix

REKLAMA
Michał Jarecki
22.10.2025 10:47
Tagi: Polskie serialeSeriale Netflix
Najnowsze
10:47
Matki Pingwinów dostaną 2. sezon. Ten sukces zaskoczył nawet Netfliksa
Aktualizacja: 2025-10-22T10:47:03+02:00
9:14
Terapia bez trzymanki wróci i to niebawem. Doskonałe wieści
Aktualizacja: 2025-10-22T09:14:50+02:00
8:23
Kylo Ren wróci do Star Wars niczym Deadpool. Jak nie drzwiami, to oknem
Aktualizacja: 2025-10-22T08:23:17+02:00
19:21
Tak powinno kręcić się seriale true crime. To był dla mnie trudny seans
Aktualizacja: 2025-10-21T19:21:00+02:00
18:29
Po tej nowości użytkownicy Netfliksa przez wiele nocy nie mogą spać
Aktualizacja: 2025-10-21T18:29:00+02:00
18:01
Ulubiona nowość widzów Netfliksa przytłacza. Tym bardziej, że bazuje na faktach
Aktualizacja: 2025-10-21T18:01:56+02:00
15:50
Kim jest Kasia Smutniak? To ona zagra Maryję w Pasji 2
Aktualizacja: 2025-10-21T15:50:00+02:00
14:38
Netflix uzupełnił ofertę o kultowe filmy. Wiem, co będę dzisiaj oglądał
Aktualizacja: 2025-10-21T14:38:51+02:00
13:54
Pasja 2: Polacy atakują Smutniak. Żenująca galeria donosicieli
Aktualizacja: 2025-10-21T13:54:24+02:00
12:32
Twórcy potwierdzają: uwielbiany bohater nie wróci do Stranger Things. Szkoda
Aktualizacja: 2025-10-21T12:32:50+02:00
12:07
Zrobił Wielką wodę, czas na inną wstrząsającą historię. Czekam na ten serial HBO Max
Aktualizacja: 2025-10-21T12:07:48+02:00
11:17
Prime Video: ceny i pakiety. Ile kosztuje subskrypcja w 2025 roku?
Aktualizacja: 2025-10-21T11:17:46+02:00
11:05
Nowy Skazany na śmierć dostał zielone światło. Tym razem naprawdę
Aktualizacja: 2025-10-21T11:05:36+02:00
10:35
Ile kosztuje Disney+? Sprawdzamy aktualne ceny i pakiety na 2025 rok
Aktualizacja: 2025-10-21T10:35:04+02:00
9:09
Obecność 4 w VOD w Polsce. Gdzie oglądać nowiutki horror?
Aktualizacja: 2025-10-21T09:09:55+02:00
8:42
To miały być najlepsze Gwiezdne wojny od lat. Disney je skasował
Aktualizacja: 2025-10-21T08:42:37+02:00
19:52
To zbrodnia tyle czekać na nowe odcinki pochłaniającego sci-fi. Wreszcie dobre wieści
Aktualizacja: 2025-10-20T19:52:51+02:00
18:47
Dawno nie było tak dzikiego serialu Netfliksa. Widzowie się nim napawają
Aktualizacja: 2025-10-20T18:47:17+02:00
17:41
Nowy thriller Netfliksa to czysta perfekcja. Będzie hiszpańskim hiciorem?
Aktualizacja: 2025-10-20T17:41:15+02:00
16:02
Furioza 2: dlaczego Golden zabił Kaszuba? Wyjaśniamy zawiłości
Aktualizacja: 2025-10-20T16:02:36+02:00
15:01
Nie sądziłem, że to właśnie ten serial okaże się jedną z najciekawszych premier jesieni
Aktualizacja: 2025-10-20T15:01:00+02:00
14:44
Taniec z gwiazdami mnie zdegustował. Odpadli nie ci, którzy powinni
Aktualizacja: 2025-10-20T14:44:54+02:00
13:04
Nikt nie widział, jak odchodzimy: prawdziwa historia i zakończenie serialu Netfliksa
Aktualizacja: 2025-10-20T13:04:00+02:00
12:05
Zakończenie Grupy zadaniowej odbija się w sieci szerokim echem. „Jestem zdruzgotany” 
Aktualizacja: 2025-10-20T12:05:29+02:00
11:06
Polacy bojkotują obsadzenie Kasi Smutniak w roli Maryi. Piszą do Mela Gibsona
Aktualizacja: 2025-10-20T11:06:22+02:00
10:34
Zaskakująca rola młodej gwiazdy w Spider-Manie 4. Byliśmy w błędzie
Aktualizacja: 2025-10-20T10:34:08+02:00
9:44
Stephen King musiał osobiście przetestować gwiazdora nowej adaptacji. "Czekałem całą noc"
Aktualizacja: 2025-10-20T09:44:26+02:00
9:00
Reżyser Gorączki 2 chce użyć AI, by odmłodzić obsadę. To zły pomysł
Aktualizacja: 2025-10-20T09:00:18+02:00
17:11
Po polowaniu uderza w samo sedno #MeToo. Genialne kino z Julią Roberts
Aktualizacja: 2025-10-19T17:11:00+02:00
16:16
Michał Pawlik zdradził, co działo się na planie Heweliusza. "Ekstremalne doświadczenie"
Aktualizacja: 2025-10-19T16:16:00+02:00
14:33
Najlepsze komedie wszech czasów. 17 filmów, od których boli brzuch
Aktualizacja: 2025-10-19T14:33:00+02:00
13:15
Tego Marvela zacznij już teraz. Zaraz (znów) będzie częścią MCU
Aktualizacja: 2025-10-19T13:15:00+02:00
13:09
Ten horror był hitem w kinach. Zaraz trafi do HBO Max
Aktualizacja: 2025-10-19T13:09:26+02:00
12:19
„Ferment” to dobry kryminał, któremu brak pazura
Aktualizacja: 2025-10-19T12:19:00+02:00
11:36
Zmarł basista i współzałożyciel Limp Bizkit. Miał 48 lat
Aktualizacja: 2025-10-19T11:36:03+02:00
11:03
Szybki, wściekły i bogaty. Czy Dwayne Johnson zostanie laureatem Oscara?
Aktualizacja: 2025-10-19T11:03:00+02:00
10:32
"Zieleń" to nowy "Kolor zła". Sprawdziłam, co oznacza
Aktualizacja: 2025-10-19T10:32:00+02:00
10:08
Najlepsze polskie filmy o gangsterach. Te tytuły to czyste złoto
Aktualizacja: 2025-10-19T10:08:00+02:00
9:33
Prime Video doprowadza użytkowników do płaczu. Płaczu ze szczęścia
Aktualizacja: 2025-10-19T09:33:40+02:00
9:03
Na Netfliksa wchodzi najbardziej wybuchowy thriller roku
Aktualizacja: 2025-10-19T09:03:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA