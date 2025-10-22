Matki Pingwinów dostaną 2. sezon. Ten sukces zaskoczył nawet Netfliksa

Ładowanie...

„Matki Pingwinów” to czuła, pełna humoru, ale i trudnych emocji oraz wzruszeń historia opowiedziana z perspektywy rodzin dzieci neuroatypowych i z niepełnosprawnościami. Tytuł rozgrzał serca widzów - nie tylko cieszył się sporą popularnością na Netfliksie, ale został też doceniony przez publiczność oraz krytykę.



Premiera 1. sezonu odbyła się w listopadzie ubiegłego roku; produkcja przez siedem tygodni utrzymywała się na liście TOP 10 najchętniej oglądanych produkcji na platformie. Została też doceniona przez branżę: nagrodzono ją m.in. statuetką za najlepszy filmowy serial fabularny na gali Polskich Nagród Filmowych Orzeł; otrzymała też nagrodę Gildii Scenarzystów Polskich za najlepszy scenariusz serialu fabularnego.



Co więcej, tę poruszającą historię o młodych bohaterach i ich rodzicach wyróżniono w „The New York Times” na liście najciekawszych zagranicznych seriali roku.

REKLAMA

Matki Pingwinów, sezon 2. Co wiemy?

W nowej odsłonie widzowie znów spotkają się z Kamą, Ulą, Tatianą i Jerzym, którzy wspólnie decydują się na prowadzenie własnej szkoły. Zjednoczeni wspólnym celem bohaterowie chcą dostosować ją do potrzeb swoich dzieci; mierzą się wobec tego nie tylko z nowym, trudnym zadaniem, ale i nieustającym wyzwaniem związanym z wychowaniem i dorastaniem podopiecznych.



Poza tym twórcy nie ujawnili zbyt wielu szczegółów. Nie znamy jeszcze dokładnej daty premiery (zapewne 2. połowa 2026 r.) ani nowych członków obsady.

Matki Pingwinów 2: obsada i twórcy

Serial powstaje na podstawie oryginalnego pomysłu Klary Kochańskiej-Bajon. Za reżyserię odpowiadają Kochańska-Bajon i Jagoda Szelc, za scenariusz: ponownie Kochańska Bajon, Nina Lewandowska, Justyna Bilik, Ariadna Lewańska, Magdalena Żakowska, Jagoda Szelc. Producentką jest Agnieszka Kurzydło.

Czytaj więcej:

REKLAMA

Zdjęcie główne: K. Grabowska, Netflix

REKLAMA

Michał Jarecki 22.10.2025 10:47

Ładowanie...