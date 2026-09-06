Nowy Matrix pod znakiem zapytania. Brakuje błogosławieństwa twórczyń

Ostatni raz w "Matrksie" byliśmy pięć lat temu. Kultowa seria wróciła na wielkie ekrany po niemal dwóch dekadach. I, jak się okazało, był to jej łabędzi śpiew. Już przy samym "Matriksie Zmartwychwstaniu" nie podpisała się Lilly Wachowski - jedna z twórczyń oryginału. Za film odpowiadała jej siostra Lana Wachowski. Ale ona za kamerę kolejnej odsłony franczyzy science fiction też już nie ma zamiaru wracać.



Problem w tym, że Warner Bros. chętnie zrobiłoby "Matriksa 5". Już jakiś czas temu było o tym głośno. Studio zatrudniło nawet Drew Goddarda, aby zrewitalizował serię. I - z tego co ostatnio mówił - jest on na etapie pisania scenariusza. Teraz okazuje się, że desperacko pożąda on błogosławieństwa sióstr Wachowskich.

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Matrix 5 - dostaniemy nową odsłonę kultowej serii sci-fi?

Niezaangażowana w "Matriksa 5" Lilly Wachowski udzieliła ostatnio wywiadu KCRW. Stwierdziła w nim, że definitywnie skończyła z kultową serią science fiction. Nie wyklucza jednak, że wraz z siostrą wściubią nosa w scenariusz Drew Goddarda.

Warner Bros. chce jeszcze coś. Zawsze będzie chciało jeszcze coś. Osobiście nie chcę już bawić się w tej piaskownicy. Mam już tego trochę dość. Ale jest jakaś potencjalna rzecz, która właśnie dzieje się z Drew Goddardem. On nie zamierza ruszać dalej bez naszego błogosławieństwa. Sytuacja się komplikuje - może choć trochę zorientujemy się w sytuacji i zobaczymy, jak nam się podoba. I czy chcemy dać Drew nasze błogosławieństwo czy nie. Coś może więc nadejść, ale na razie nie wiadom - czytamy w przywołanym wywiadzie.

Wychodzi więc na to, że "Matrix 5" jest wciąż na bardzo wczesnym etapie rozwoju. W tym momencie nie możemy nawet stwierdzić, czy w ogóle powstanie. Nie wiadomo nawet, co by to dokładnie miało być: sequel, prequel, reboot. Sam Drew Goddard nie chciał do tej pory udzielać na ten temat żadnych informacji. Projekt jest owiany tajemnicą i pewnie tak pozostanie, dopóki siostry Wachowski nie dadzą swojego błogosławieństwa.

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.