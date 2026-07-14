Apple TV pokazał zwiastun Mayday. A tam Marcin Dorociński

Subskrybenci Apple TV nie mogą narzekać na nudę. Oprócz genialnych seriali, o których można by było dyskutować całymi dniami, na platformie co jakiś czas pojawiają się również świetne filmy. Niebawem bibliotekę platformy zasili kolejna filmowa nowość, a będzie to "Mayday". To komedia osadzona w czasach zimnej wojny, która opowiada historię zestrzelonego pilota i byłego agenta KGB. Kiedy premiera?

Mayday - zwiastun filmu od Apple TV z Reynoldsem, Branaghem i Dorocińskim. Kiedy premiera?

Apple TV pokazał pierwszy zwiastun wyczekiwanej komedii "Mayday". O udziale Dorocińskiego w tym filmie wiedzieliśmy już w ubiegłym roku, ale teraz, kiedy polskiego aktora można po raz pierwszy zobaczyć obok Reynoldsa i Branagha, duma z pewnością rozpiera niejednego widza.

Zwiastun rozpoczyna się, gdy Troy "Assassin" Kelly (Reynolds) rozbija swój samolot i ląduje awaryjnie na terenie rosyjskiego wroga. Trafia do chatki, gdzie opiekuje się nim Nikolai Ustinov (Branagh), były oficer KGB, który ma obsesję na punkcie Ameryki. W materiale widać, jak Nikolai ratuje swojego amerykańskiego przyjaciela z opresji. W kolejnych scenach pojawia się również Alexander Volkov (Dorociński) i można wywnioskować, że wciela się on w rosyjskiego antagonistę.

"Mayday" został napisany i wyreżyserowany przez Johna Francisa Daleya i Jonathana Goldsteina. W obsadzie znaleźli się: Reynolds, Branagh, Dorociński, Maria Bakalova, David Morse, Lovell Adams-Gray, Clark Johnson, Alex Mallari Jr., Louis Cancelmi oraz Alex Ozerov. Wśród producentów widnieje David Ellison, który sam jest licencjonowanym pilotem.

Premiera "Mayday" odbędzie się 4 września 2026 roku w serwisie Apple TV.

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