Apple TV pokazał zwiastun Mayday. A tam Marcin Dorociński
Apple TV pokazał zwiastun "Mayday" z Ryanem Reynoldsem i Kennethem Branaghem. Produkcja skupia się na dwóch kumplach w czasach zimnej wojny, czyli pilocie i byłym agencie KGB. Film zajmie specjalne miejsce również w sercach Polaków - w jednej z głównych ról pojawi się również Marcin Dorociński.
Subskrybenci Apple TV nie mogą narzekać na nudę. Oprócz genialnych seriali, o których można by było dyskutować całymi dniami, na platformie co jakiś czas pojawiają się również świetne filmy. Niebawem bibliotekę platformy zasili kolejna filmowa nowość, a będzie to "Mayday". To komedia osadzona w czasach zimnej wojny, która opowiada historię zestrzelonego pilota i byłego agenta KGB. Kiedy premiera?
Mayday - zwiastun filmu od Apple TV z Reynoldsem, Branaghem i Dorocińskim. Kiedy premiera?
Apple TV pokazał pierwszy zwiastun wyczekiwanej komedii "Mayday". O udziale Dorocińskiego w tym filmie wiedzieliśmy już w ubiegłym roku, ale teraz, kiedy polskiego aktora można po raz pierwszy zobaczyć obok Reynoldsa i Branagha, duma z pewnością rozpiera niejednego widza.
Zwiastun rozpoczyna się, gdy Troy "Assassin" Kelly (Reynolds) rozbija swój samolot i ląduje awaryjnie na terenie rosyjskiego wroga. Trafia do chatki, gdzie opiekuje się nim Nikolai Ustinov (Branagh), były oficer KGB, który ma obsesję na punkcie Ameryki. W materiale widać, jak Nikolai ratuje swojego amerykańskiego przyjaciela z opresji. W kolejnych scenach pojawia się również Alexander Volkov (Dorociński) i można wywnioskować, że wciela się on w rosyjskiego antagonistę.
"Mayday" został napisany i wyreżyserowany przez Johna Francisa Daleya i Jonathana Goldsteina. W obsadzie znaleźli się: Reynolds, Branagh, Dorociński, Maria Bakalova, David Morse, Lovell Adams-Gray, Clark Johnson, Alex Mallari Jr., Louis Cancelmi oraz Alex Ozerov. Wśród producentów widnieje David Ellison, który sam jest licencjonowanym pilotem.
Premiera "Mayday" odbędzie się 4 września 2026 roku w serwisie Apple TV.
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Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.