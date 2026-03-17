Big Arch w Polsce. Cena, składniki i do kiedy trwa oferta

McDonald's dba, aby jego klienci się nie nudzili. Jeszcze przecież do niedawna wszyscy wgryzaliśmy się w Burgera Drwala. Gdy wraz z początkiem lutego uwielbiana przez Polaków kanapka zniknęła z menu sieci restauracji, za chwilę pojawiła się oferta skierowana do milenialsów - inspirowane kultowym serialem zestawy Friends z figurkami i kubkami. A teraz nadszedł czas na kolejną nowość, na którą firma przygotowywała nas już od jakiegoś czasu.



Przez dłuższą chwilę mieszkańcy Warszawy mogli zobaczyć tajemniczy napis w samym środku stolicy: zbliża się coś naprawdę BIG. Jak się okazało, to element niestandardowej kampanii McDonald's. Firma postanowiła promować w ten sposób nowego burgera. Chodzi oczywiście o Big Arch, który właśnie wszedł do oferty sieci restauracji. Wiemy już dokładnie, co w nim jest, jaka jest jego cena i jak długo będzie dostępny.

Big Arch w McDonald's - wszystko co musisz wiedzieć

Big Arch - co jest w nowym burgerze McDonald's?

McDonald's utrzymuje, że takiego burgera jeszcze na polskim rynku nie było. Został on stworzony z myślą o wielbicielach wołowiny, którzy są naprawdę głodni. Bo Big Arch ma zaspokoić nawet największy głód. Jak do tej pory restauracja nie oferowała jeszcze tak ogromnego burgera. Uprzedzając pytania: tak, jest większa nawet od Big Maca.

Czym dokładnie wypełniony jest Big Arch? Znajdziemy w nim na pewno dwie porcje wołowiny. Z dodatków możemy natomiast liczyć na ser cheddar white, pikle, chrupiącą sałatę i cebulę zarówną żywą, jak i prażoną. Wszystko to jest okraszone specjalnym sosem Big Arch i zamknięte w bułce z ziarnami maku i sezamem.

Big Arch - cena. Ile kosztuje nowy burger McDonald's?

Jak to z podobnymi burgerami w McDonald's już bywa, Big Arch jest dostępny pojedynczo i w zestawie z napojem i frytkami. Ile kosztuje każda z tych opcji?

Big Arch - rekomendowana cena: 33 zł (37 zł w McDelivery)

Zestaw Big Arch - rekomendowana cena: 42 zł (47,50 zł w McDelivery)

Zestaw Big Arch powiększony - rekomendowana cena: 45,50 zł (51 zł w McDelivery)

Big Arch - czas trwania. Ile czasu będzie w ofercie McDonald's?

Big Arch, podobnie jak Burger Drwala, nie trafia do stałej oferty McDonald's. Jest on dostępny w ramach wiosennej oferty limitowanej. W nowej kanapce możecie więc rozsmakowywać się tylko przez określony czas. Będzie ona dostępna przez parę najbliższych parę tygodni. Możemy być pewni, że jeszcze w kwietniu jej nie zabraknie. Ale ile dokładnie czasu burger spędzi w menu? Tego na ten moment nie wiadomo.

Rafał Christ 17.03.2026 16:00

