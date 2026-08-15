Męskie Granie 2026 obejrzysz za darmo. Nie potrzebujesz biletu

Męskie Granie to jeden z najpopularniejszych polskich festiwali, który co roku przyciąga tłumy fanów. Sponsorowane przez markę Żywiec wydarzenie już od 17 lat łączy różnorodnych artystów, dzięki którym ze sceny rozbrzmiewają rozmaite gatunki, takie jak alternatywny pop, rock, muzyka elektroniczna czy hip-hop. I chyba właśnie przez tę różnorodność, a w konsekwencji ogromną liczbę chętnych słuchaczy, bilety na festiwal wyprzedają się jak świeże bułeczki i nie każdy ma możliwość uczestniczenia w koncertach.

W tym roku pojawiła się taka możliwość. Ci, którzy nie będą mogli pojawić się na ostatnim przystanku Męskiego Grania w Warszawie, mają szansę bawić się podczas występów wirtualnie. Koncert Męskie Granie Orkiestra 2026, a także inne zespoły, które zagrają na głównej scenie, będą transmitowane na żywo. Gdzie je obejrzeć?

Męskie Granie 2026 - gdzie obejrzeć koncerty online? Transmisja w TVP

W sobotę, 22 sierpnia, w Warszawie na Lotnisku Bemowo odbędzie się ostatni koncert w ramach Męskiego Grania 2026. Wydarzenie będzie transmitowała na żywo Telewizja Polska. Występy będzie można w streamingu na TVP VOD, a Męskie Granie Orkiestra 2026 pokaże również TVP2. Transmisja wystartuje o godzinie 16:00 i od tej pory na TVP VOD będzie można obejrzeć wszystkie koncerty ze sceny głównej. Z kolei o 22:45 na scenę wejdzie Męskie Granie Orkiestra 2026 w składzie: Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Artyści wykonają singiel "Nareszcie", czyli hymn tegorocznego wydarzenia.

Harmonogram prezentuje się następująco:

22 sierpnia od godziny 16:00 - Koncerty Męskie Granie w TVP VOD

22 sierpnia o godzinie 22:45 - Męskie Granie Orkiestra 2026 w TVP2 i TVP VOD

Wśród gwiazd, które wystąpią na głównej scenie, znalazły się: Cinnamon Gum, wokalistka, pianistka i

autorka piosenek Kasia Sienkiewicz, legenda polskiego rapu Abradab/Kaliber 44 (feat. Gutek, Rahim, Fokus, DJ Eprom, K2 i Kleszcz), a także niepowtarzalny Ralph Kaminski oraz Nosowska.

Na scenie Ż, skąd występy nie będą transmitowane, wystąpią natomiast: Hela, Ofelia, Zalia, Edyta Bartosiewicz Solo Act i Acid Drinkers.

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