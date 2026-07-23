Michael zaśpiewa w twoim domu. Film trafił do VOD

"Michael" nie miał łatwej drogi na ekrany. Produkcja o Michaelu Jacksonie została ogłoszona w 2019 roku przez Grahama Kinga, producenta "Bohemian Rhapsody", i od tej pory borykała się ona z wieloma problemami. To właśnie dlatego nie zadebiutowała ona zgodnie z planem w kwietniu 2025 roku, a nieco ponad rok później. Początkowo chodziło po prostu o nakręcenie dodatkowych kadrów, jednak później wyszło na jaw, że problem jest dużo bardziej złożony. Chodziło o sprzeciw rodziny muzyka, która naciskała, aby temat molestowania dzieci nie został pokazany w filmie.

Ostatecznie jednak "Michael" trafił na wielkie ekrany pod koniec kwietnia tego roku, a widzowie tłumnie ruszyli do kin, by obejrzeć film. Produkcja została już, co prawda, zdjęta z afisza, ale na szczęście znów pojawiła się możliwość, aby ją zobaczyć. "Michael" trafił do VOD, gdzie na ten moment można obejrzeć go w opcji wypożyczenia. Gdzie dokładnie?

Michael - gdzie obejrzeć online? Biografia muzyczna o Michaelu Jacksonie w VOD

"Michael" zadebiutował w kinach pod koniec kwietnia, a już teraz jest dostępny w VOD. Oznacza to, że trafił on do sieci po około 3 miesiącach od kinowej premiery. Na ten moment jest on dostępny w ramach wypożyczenia w takich serwisach jak: Apple TV (14,99 zł), Prime Video (14,99 zł), Rakuten (17,99 zł), Play Now (19 zł), Chili (49,90 zł), Pilot WP (16,99 zł) oraz Sweet TV (za darmo z reklamami).

Za jakiś czas "Michael" trafi również do streamingu. W związku z tym, że poza USA jest on dystrybuowany przez Universal Pictures, najprawdopodobniej trafi on do serwisu SkyShowtime, ponieważ to tam najczęściej pojawiają się tytuły spod szyldu tego studia. W Stanach Zjednoczonych dystrybucją zajmuje się natomiast Lionsgate, co oznacza, że tam "Michael" trafi do Prime Video. Można zatem przypuszczać, że widzowie w Polsce obejrzą film w SkyShowtime, lecz nie jest to jeszcze potwierdzona informacja. Na ten moment data premiery nie jest jeszcze znana.

"Michael" to film biograficzny o Michaelu Jacksonie (w tej roli Jaafar Jackson), który pokazuje jego drogę od dzieciństwa i Jackson 5 do statusu globalnej gwiazdy. Produkcja skupia się na najważniejszych etapach kariery króla popu, jak również jego życiu prywatnym. Historia kończy się na wczesnym okresie lat 80. i nie porusza tematu oskarżeń o molestowania seksualne dzieci.

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