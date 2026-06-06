Serial o Michaelu Jacksonie podzieli widzów. Już wzbudza kontrowersje

W kinach wciąż jeszcze można oglądać film biograficzny "Michael", który skupia się na twórczości Michaela Jacksona i jego artystycznej drodze. Część osób twierdzi, że w produkcji została pokazana jednowymiarowa postać, która przedstawia tylko te pozytywne momenty z życia Jacksona. Prawda jest jednak taka, że Król Popu był jedną z najbardziej niewygodnych postaci we współczesnej popkulturze. Wszystko przez proces w sprawie molestowania dzieci, o co Jackson został oskarżony na kilka lat przed swoją śmiercią. Serial dokumentalny Netfliksa "Michael Jackson: Werdykt" wraca do tej sprawy i analizuje ją na nowo.

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Michael Jackson: Werdykt - serial dokumentalny trafił na Netflix

W 2003 roku Jacksonowi postawiono siedem zarzutów molestowania dzieci i dwa zarzuty podania środka odurzającego w celu popełnienia przestępstwa. Pierwsze oskarżenie o niewłaściwe zachowanie w stosunku do dziecka pojawiło się w 1993 roku, a kolejne - po emisji filmu dokumentalnego "Living with Michael Jackson". Podczas wywiadu z dziennikarzem Martinem Bashirem towarzyszył mu 12-letni wówczas Gavin Arvizo. Jackson trzymał go za rękę, broniąc jednocześnie praktyki dzielenia łóżka z dziećmi w swojej posiadłości Neverland Ranch.

Proces Jacksona rozpoczął się pod koniec lutego 2005 roku. Nie był to jednak zwyczajny proces - to było widowisko, w którym chciały uczestniczyć nie tylko media, ale również fani z całego świata. Gmach sądu hrabstwa Santa Barbara w Kalifornii stał się miejscem, gdzie codziennie zbierały się tłumy ludzi. Każdy był ciekawy, jak zakończy się kontrowersyjna sprawa. Zainteresowanych osób było tak wiele, że organizowano nawet loterie, która umożliwiała wejście na salę sądową. Pozostała ona jednak zamknięta dla kamer. Mimo braku nagrań, wciąż są osoby, które uczestniczyły w procesie i pamiętają, co się wówczas wydarzyło.

"Michael Jackson: Werdykt" pokazuje te osoby - ławników, świadków, oskarżycieli oraz obrońców - które analizują jeden z najsłynniejszych procesów z różnych perspektyw. Wspomnianych osób jest w sumie kilkanaście, a w ich skład wchodzą m.in. prokurator Ron Zonen, obrońca Mark Geragos, dziennikarz Martin Bashir, dziennikarka śledcza Diane Dimond czy biograf Jacksona, J. Randy Taraborrelli.

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Komentarzom towarzyszą archiwalne nagrania, ich własne notatki sporządzone na sali rozpraw, a także ówczesne relacje medialne. Dzięki temu Davidowi Hermanowi, Nickowi Greenowi i Fionie Stourton - showrunnerowi, reżyserowi i producentce wykonawczej - udało się stworzyć serial dokumentalny, który, jak twierdzą, jest kompletnym zapisem historycznym procesu. Podkreślili oni, że to właściwy moment, aby wrócić do procesu i zaprezentować fakty tak jak zostały one przedstawione w sądzie.

Ostatecznie 13 czerwca 2005 roku Jackson został uniewinniony ze wszystkich zarzutów i już nigdy nie wrócił na Neverland Ranch. Mimo że nie wszyscy przychylnie podejdą do tego dokumentu, warto go obejrzeć - pokazuje wydarzenia z różnych perspektyw i relacjonuje to, co działo się na sali sądowej. Jednocześnie należy pamiętać o tym, by nie traktować go jako jedyne źródło wiedzy na temat tego, co wydarzyło się w sprawie artysty. Warto też obejrzeć go na chłodno, mimo że i tak elektryzuje on już znaczną część subskrybentów Netfliksa. Z pewnością nie zmieni on przekonań tych, którzy mają już na temat tej sprawy wyrobione zdanie, ale być może pozwoli on uzupełnić wiedzę.

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