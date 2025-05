Filmowa biografia Michaela Jacksona opóźniona. Twórcy mają problemy z prawem

Filmy biograficzne to jeden z najpopularniejszych gatunków kina, czy to dawnego, czy współczesnego. Zwłaszcza jeśli chodzi o artystów - tutaj twórcy bardzo chętnie próbują przełożyć na język filmu życiorysy osób np. związanych z muzyką. Wiemy, że powstaną cztery filmy o Beatlesach w reżyserii Sama Mendesa, znana jest również informacja o kręceniu "Deliver Me From Nowhere", w którym główną postacią jest Bruce Springsteen, w którego wcieli się Jeremy Allen White. Co się zatem dzieje z filmem o Jacksonie?