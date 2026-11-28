rozrywka Seriale Michał Pawlik o najtrudniejszej scenie w Prawie bestii. To go zaskoczyło

Widzom dał się poznać jako sierżant Dzidzia w "Rojście" i od tej pory można go było zobaczyć w kilku głośnych produkcjach. Michał Pawlik kryje się na drugim planie, ale to właśnie te role dają mu duże pole do popisu. Subskrybenci Netfliksa mogli się o tym przekonać za sprawą serialu "Prawo bestii", gdzie aktor wciela się w Mariusza Trynkiewicza. Pawlik opowiedział nam m.in. o najtrudniejszej scenie najnowszej produkcji kryminalnej i tajnikach charakteryzacji, która okazała się być nie lada wyzwaniem.