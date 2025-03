Jak powstawał najdroższy film Netfliksa? Opowiadają nam twórcy The Electric State

Joe Russo: Kochamy kino. Dlatego zaczęliśmy je robić. Początkowo podchodziliśmy do niego w sposób bardziej akademicki. Nie biegaliśmy po podwórku, coś tam sobie próbując kręcić, tylko oglądaliśmy filmy, studiując kino. Miłość do medium zapoczątkowała naszą reżyserską karierę. Ale to tylko jedna strona medalu, bo od zawsze fascynowały nas też nowe technologie. Dzisiaj łączymy te dwie pasje – dążymy do rozwijania technologii, jakiej używamy przy tworzeniu naszych filmów. Mówiąc prościej: szukamy nowych sposobów na robienie filmów i opowiadania historii. To może się okazać kluczowe do przetrwania w tej branży.