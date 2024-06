Rozmawiamy z gwiazdą "najgorszego filmu świata": - Zamieniliśmy go w sukces

Z czego twoim zdaniem wynika fenomen "The Room"?



Nie ma drugiego takiego filmu. Serio, "The Room" nie da się do niczego porównać. W przeciwieństwie do tego wszystkiego, z czym mamy do czynienia na co dzień w kinach czy streamingu, on nie jest dopracowany i wyszlifowany, a przez to sfałszowany. To po prostu czysta wizja, bez żadnych ozdobników. Wydaje mi się, że to właśnie trafia do publiczności. Widzowie czują pewną autentyczność. Do tego dochodzi na pewno element zaskoczenia. Przez dziwaczne decyzje artystyczne Tommy’ego [Wiseau] produkcja okazuje się dezorientująca. Trudno wręcz uwierzyć w to, co dzieje się na ekranie, bo wszystko jest takie złe. Ale działa. To dla mnie najważniejsze.