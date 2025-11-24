The Office PL przemycił świetną akcję. Takie mogłabym oglądać w TV

Ładowanie...

Nowe odcinki 5. sezonu "The Office PL" zadebiutowały w serwisie Canal+. Tydzień temu widzowie mogli zobaczyć pierwsze 3, a w zeszły piątek pojawiły się kolejne epizody. Polska produkcja nie tylko doprowadza widzów do płaczu (oczywiście ze śmiechu), ale również przemyca wątki prospołeczne - dowodem na to jest jeden z najnowszych odcinków, w którym bohaterowie serialu rozmawiają na temat oddawania szpiku.

The Office PL zachęca do oddania szpiku w ramach akcji DKMS

W 4. odcinku "The Office PL" o tytule "Michał Jordan" przed czołówką pojawia się scena, w której Regan, Patrycja i Łuki rozmawiają na temat oddawania szpiku. Kiedy do pokoju wchodzi Michał, Patrycja wspomina, że Łuki zarejestrował się jako potencjalny dawca. A Michał, jak to Michał, zaczyna wówczas kręcić, że on to w sumie sam by się zarejestrował, ale jest za stary, no i że ma tatuaż.

Tymczasem Łuki elegancko wybija mu wszystkie argumenty z ręki - szpik można oddać do 55 roku życia, nawet jeśli ma się tatuaże. Dodatkowo uspokaja swojego szefa, że cała procedura nie boli bardziej niż zrobienie dziary (a tak naprawdę to w ogóle nie boli). A kiedy Michał z dumą oznajmia Levanowi, że stał się potencjalnym dawcą, Levan poinformował go, że w biurze to właściwie już wszyscy się zapisali.

Po krótkiej scenie na ekranie pojawia się plansza z informacją DKMS zachęcającą, by zostać potencjalnym dawcą szpiku. Aby to zrobić, wystarczy wejść na stronę www.dkms.pl i zamówić pakiet rejestracyjny przez internet. Następnie należy wypełnić formularz, pobrać wymaz i odesłać pakiet. Od tego momentu chętny staje się oficjalnym aktywnym dawcą.

Więcej informacji na temat tego, jak zostać dawcą szpiku, znajduje się na stronie www.dkms.pl w zakładce Zostań Dawcą.

Anna Bortniak 24.11.2025 20:01

