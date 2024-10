"The Office PL": rozmawiamy z Piotrem Polakiem. "Gdyby ludzie wyluzowali, ten serial nie miałby sensu"

Michał Jarecki: Co według ciebie było i jest kluczowe do tego, by THE OFFICE PL działało tak dobrze i przekonywało do siebie widzów? Ogłoszenie serialu początkowo budziło przecież wiele wątpliwości, ale premiera je rozmyła - widzowie pokochali tę produkcję. Jak myślisz: za co? I za co ty najbardziej ją cenisz?



Piotr Polak: Myślę, że przede wszystkim trzeba za to podziękować scenarzystom i decyzji produkcji, że nie będziemy kopiować jakiejkolwiek poprzedniej wersji. Twórcy podjęli znacznie trudniejsze wyzwanie napisania nowej, polskiej wersji z aktualnymi, często lokalnymi tematami. Sam nie wierzyłem, że to się uda, ale jak dostałem pierwsze sceny na casting, to się totalnie pozytywnie zaskoczyłem. Powiało czymś nowym, świeżym. To byłby strasznie niedobry projekt, jakbyśmy mieli kopiować tak kultowy serial. Strasznie się z tego cieszę.