Millie Bobby Brown o problemach po Stranger Things. Miała depresję

Na początku roku Netflix pokazał finał serialu "Stranger Things". Dla widzów nie było to łatwe pożegnanie - produkcja towarzyszyła im w końcu przez całą dekadę, od 2016 roku. Okazało się jednak, że nie tylko oni przeżywali zakończenie uwielbianego tytułu. Z trudnymi emocjami musiała się zmierzyć również Millie Bobby Brown, odtwórczyni roli Jedenastki. Aktorka ujawniła, co wydarzyło się po emisji ostatniego odcinka "Stranger Things".

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Millie Bobby Brown ujawniła, że mierzyła się trudnymi emocjami po finale Stranger Things

Brown opowiedziała o tym, jak czuła się po finale "Stranger Things" przy okazji nagrań do podcastu "Happy Sad Confused" w 92NY autorstwa Josha Horowitza. Aktorka wyznała, że po zakończeniu zdjęć do serialu mierzyła się z kryzysem:

Popadłam w lekką, lekką depresję. To było dla mnie bardzo trudne. Nie spodziewałam się tego po zakończeniu serialu. Jestem osobą bardzo beztroską.

Serialowa Jedenastka ujawniła, że w styczniu, czyli już po premierze ostatniego odcinka 5. sezonu produkcji braci Duffer, postanowiła porozmawiać z kolegami i koleżankami z planu, aby rozwiązać napięcia i drobne konflikty. Chciała w ten sposób zadbać o to, by jej prywatne relacje z obsadą były kontynuowane po zakończeniu serialu:

Prawdopodobnie myśleli, że oszalałam. Pomyślałam sobie: "Nadal jesteśmy przyjaciółmi, prawda? Nie przestaniesz ze mną rozmawiać?". Pomyślałam sobie: "Przepraszam, jeśli cię kiedykolwiek zdenerwowałam" i po prostu próbowałam wszystko naprawić. "Minęło 10 lat i naprawdę chcę, żebyśmy się przyjaźnili. Jesteś moim rodzeństwem". A potem byłam na plaży, było pięknie, i po prostu siedziałam i płakałam. To był dla mnie bardzo trudny czas.

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Dodała, że aktorzy z serialu początkowo byli w jej życiu bardziej niż jej rodzina, a pożegnanie z obsadą było dla niej bardzo trudne:

Zaczęłam grać w serialu, mając 10 lat. Tą postacią byłam ja, a ci ludzie byli w moim życiu bardziej niż moja własna rodzina. Widziałam ich częściej niż wracanie do domu i wspólne kolacje z rodziną. Pożegnanie się z nimi po 10 latach było bardzo, bardzo emocjonalne i będzie mi brakowało Eleven bardziej niż czegokolwiek innego.

Uniwersum "Stranger Things" stale się rozrasta. Na Netfliksie pojawił się już animowany spin-off "Stranger Things. Opowieści z '85", a obecnie trwają prace nad ekranizacją brodwayowskiego spektaklu, "Stranger Things: The First Shadow".

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.