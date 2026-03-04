REKLAMA
Wracamy do Hawkins. Będzie jeszcze jedna produkcja Stranger Things

Widzowie nie mają okazji zatęsknić za "Stranger Things" po finale serialu. I wcale nie chodzi tu o nadchodzący spin-off animowany czy prequel w formie przedstawienia teatralnego. Matt i Ross Dufferowie zapowiedzieli, że pracują nad zupełnie nową produkcją osadzoną w Hawkins, która będzie rozwinięciem uniwersum serialu Netfliksa.

Anna Bortniak
stranger things aktorski spin off nowy serial bracia duffer
Dobrych informacji dla fanów "Stranger Things" ciąg dalszy. Nie dość, że już lada moment, bo w kwietniu tego roku, Netflix pokaże animowany spin-off "Stranger Things. Opowieści z '85", to trwają prace nad ekranizacją brodwayowskiego spektaklu, "Stranger Things: The First Shadow". Bracia Duffer mają jednak sporo pomysłów na to, jak rozwijać uwielbiane przez widzów uniwersum i ogłosili, że pracują nad jeszcze jedną produkcją.

Stranger Things: bracia Duffer pracują nad nowym aktorskim spin-offem serialu

"Stranger Things" czeka świetlana przyszłość. Matt i Ross Dufferowie ogłosili, że powstanie jeszcze jeden spin-off serialu. Ujawnili to w wywiadzie dla serwisu Entertainment Weekly, kiedy dziennikarz zapytał o serial animowany i ekranizację spektaklu:

Robimy to krok po kroku. Zaplanowaliśmy już wszystko to, o czym powiedziałeś, ale jest jeszcze jedna produkcja, o której nie mogę mówić, co oznacza, że trochę cię okłamałem. Ale to będzie naprawdę fajna rzecz. Teraz skupiamy się głównie na spin-offie aktorskim. Chciałbym móc o tym więcej mówić, ale mamy konkretny pomysł lub filozofię dotyczącą tego, jak serial i uniwersum "Stranger Things", jeśli można je tak nazwać, mogą się rozwijać. Powiedziałbym, że to zupełnie inne niż "Gra o tron" czy "Gwiezdne wojny"

- stwierdził Matt.

A Ross dodał:

Jesteśmy bardzo dumni z "Opowieści z '85" i sztuki teatralnej, ale są to ostatnie pozostałości w narracji, którą przedstawiliśmy w serialu "Stranger Things". Aby móc iść dalej, musimy stworzyć nową mitologię, ponieważ w przeciwnym razie będziemy nadal znajdować te małe, wąskie luki, które będą się stawały coraz węższe i bardziej wymuszone. Naszym celem jest więc szerokie otwarcie tej historii i zrobienie czegoś zupełnie nowego i zupełnie innego.

Z wypowiedzi twórców wynika zatem, że zarówno serial animowany, jak i sztuka teatralna rozwieją wszelkie wątpliwości, które nurtują widzów serialu, a jednocześnie stworzą w tym uwielbianym uniwersum zupełnie nową historię z nieznanymi dotąd postaciami.

W lutym ogłoszono, że sztuka teatralna "Stranger Things: The First Shadow", która powstała jako przedstawienie na Broadway, zostanie profesjonalnie sfilmowana i pokazana na Netfliksie. Prequel oryginalnego serialu koncentruje się na nastoletnim Henrym Creelu Jr., psychokinetycznym mieszkańcu Hawkins w stanie Indiana, który w późniejszej części historii stał się makabryczną istotą zwaną Vecną. Wraz z rozwojem jego mocy, nastolatek ulega coraz większemu wpływowi mrocznej istoty z innego wymiaru. Jego zdolnościami zaczyna interesować się dr Martin Brenner z Hawkins National Laboratory, a tymczasem młodzi Jim Hopper i Joyce zaczynają przyglądać się podejrzanej sprawie.

Tymczasem już 23 kwietnia na Netfliksie zadebiutuje animacja "Stranger Things: Opowieści z '85". Akcja produkcji odcinkowej rozgrywa się w uniwersum oryginalnego serialu między 2. a 3. sezonem i osadzona jest w zimie 1985 roku. Jej bohaterami są dobrze znane postaci z oryginalnego serialu, czyli: Jedenastka (głosu użyczył Brooklyn Davey Norstedt), Mike (Luca Diaz), Will (Benjamin Plessala), Dustin (Braxton Quinney), Lucas (Elisha "EJ" Williams) i Max (Jolie Hoang-Rappaport). Kiedy wydaje się, że przerażające wydarzenia z Drugiej Strony w końcu ucichły, a dzieciaki wracają do normalnego życia w świecie Dungeons & Dragons, okazuje się, że ekipa ponownie będzie musiała powstrzymać czające się zło.

04.03.2026 13:47
