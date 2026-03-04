Wracamy do Hawkins. Będzie jeszcze jedna produkcja Stranger Things

Ładowanie...

Dobrych informacji dla fanów "Stranger Things" ciąg dalszy. Nie dość, że już lada moment, bo w kwietniu tego roku, Netflix pokaże animowany spin-off "Stranger Things. Opowieści z '85", to trwają prace nad ekranizacją brodwayowskiego spektaklu, "Stranger Things: The First Shadow". Bracia Duffer mają jednak sporo pomysłów na to, jak rozwijać uwielbiane przez widzów uniwersum i ogłosili, że pracują nad jeszcze jedną produkcją.

Stranger Things: bracia Duffer pracują nad nowym aktorskim spin-offem serialu

"Stranger Things" czeka świetlana przyszłość. Matt i Ross Dufferowie ogłosili, że powstanie jeszcze jeden spin-off serialu. Ujawnili to w wywiadzie dla serwisu Entertainment Weekly, kiedy dziennikarz zapytał o serial animowany i ekranizację spektaklu:

Robimy to krok po kroku. Zaplanowaliśmy już wszystko to, o czym powiedziałeś, ale jest jeszcze jedna produkcja, o której nie mogę mówić, co oznacza, że trochę cię okłamałem. Ale to będzie naprawdę fajna rzecz. Teraz skupiamy się głównie na spin-offie aktorskim. Chciałbym móc o tym więcej mówić, ale mamy konkretny pomysł lub filozofię dotyczącą tego, jak serial i uniwersum "Stranger Things", jeśli można je tak nazwać, mogą się rozwijać. Powiedziałbym, że to zupełnie inne niż "Gra o tron" czy "Gwiezdne wojny" - stwierdził Matt.

A Ross dodał:

Jesteśmy bardzo dumni z "Opowieści z '85" i sztuki teatralnej, ale są to ostatnie pozostałości w narracji, którą przedstawiliśmy w serialu "Stranger Things". Aby móc iść dalej, musimy stworzyć nową mitologię, ponieważ w przeciwnym razie będziemy nadal znajdować te małe, wąskie luki, które będą się stawały coraz węższe i bardziej wymuszone. Naszym celem jest więc szerokie otwarcie tej historii i zrobienie czegoś zupełnie nowego i zupełnie innego.

Z wypowiedzi twórców wynika zatem, że zarówno serial animowany, jak i sztuka teatralna rozwieją wszelkie wątpliwości, które nurtują widzów serialu, a jednocześnie stworzą w tym uwielbianym uniwersum zupełnie nową historię z nieznanymi dotąd postaciami.

W lutym ogłoszono, że sztuka teatralna "Stranger Things: The First Shadow", która powstała jako przedstawienie na Broadway, zostanie profesjonalnie sfilmowana i pokazana na Netfliksie. Prequel oryginalnego serialu koncentruje się na nastoletnim Henrym Creelu Jr., psychokinetycznym mieszkańcu Hawkins w stanie Indiana, który w późniejszej części historii stał się makabryczną istotą zwaną Vecną. Wraz z rozwojem jego mocy, nastolatek ulega coraz większemu wpływowi mrocznej istoty z innego wymiaru. Jego zdolnościami zaczyna interesować się dr Martin Brenner z Hawkins National Laboratory, a tymczasem młodzi Jim Hopper i Joyce zaczynają przyglądać się podejrzanej sprawie.

Tymczasem już 23 kwietnia na Netfliksie zadebiutuje animacja "Stranger Things: Opowieści z '85". Akcja produkcji odcinkowej rozgrywa się w uniwersum oryginalnego serialu między 2. a 3. sezonem i osadzona jest w zimie 1985 roku. Jej bohaterami są dobrze znane postaci z oryginalnego serialu, czyli: Jedenastka (głosu użyczył Brooklyn Davey Norstedt), Mike (Luca Diaz), Will (Benjamin Plessala), Dustin (Braxton Quinney), Lucas (Elisha "EJ" Williams) i Max (Jolie Hoang-Rappaport). Kiedy wydaje się, że przerażające wydarzenia z Drugiej Strony w końcu ucichły, a dzieciaki wracają do normalnego życia w świecie Dungeons & Dragons, okazuje się, że ekipa ponownie będzie musiała powstrzymać czające się zło.

Anna Bortniak 04.03.2026 13:47

