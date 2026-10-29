Netflix testuje nowy format. Szykujcie się na więcej dziwactw

"Najniższa krajowa" to mockument rozgrywający się w miejscu pracy. Bohaterami jest grupa nastolatków, pracujących w pizzerii. Na co dzień muszą godzić zawodowe obowiązki ze szkołą, ścierać się z szalonym szefem i próbować przeżyć za groszową wypłatę. Brzmi chwytliwie? Powinno. Z jakiegoś powodu użytkownikom Netfliksa przypadło do gustu.

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"Najniższa krajowa" wylądowała w ofercie platformy w miniony poniedziałek. Już dzień później pojawiła się w topkach najpopularniejszych seriali dostępnych na Netfliksie w różnych krajach na świecie. Może tych zestawień nie podbiła, ale jednak cieszy się całkiem sporą popularnością. Pewnie przez to, jak szybko się ją ogląda.

Minimalna krajowa - Netflix testuje nowy format

Netflix przyzwyczaił nas do tego, że jego seriale za wiele odcinków nie mają. Ale w przypadku "Minimalnej krajowej" jest ich aż 14. Nie szykujcie się jednak na zarwaną nockę, bo najdłuższy z epizodów ma 20 minut. Najkrótszy tylko 12. To są shorty, króciaki, szybkie strzały, małe kąski. Oczywiście, chodzi o to, żeby podpiąć się pod formaty mediów społecznościowych.

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Widzowie, którzy na co dzień korzystają z TikToka, Instagrama czy YouTube'a są przyzwyczajeni do krótkich form. Streaming już od dawna próbuje jakoś się do tego dostosować. Też chciałby, żeby jego treści dawały się łatwo konsumować na telefonach komórkowych. Dlatego niegdyś powstała cała platforma z serialami złożonymi z krótkich, kilkuminutowych odcinków. Qubi poniosło jednak porażkę.

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Ostatnio z krótkimi formami streaming radzi sobie znacznie lepiej. Nie tak dawno na Disney+ zadebiutowała "Akademia magii", która też składa się z kilkunastominutowych odcinków. Produkcja cieszyła się taką popularnością, że niedługo po swojej premierze została przedłużona o kolejny sezon.

Teraz "Minimalna krajowa" również zdobywa uwagę widzów. Możemy być pewni, że po sukcesie mockumentu Netflix zechce więcej inwestować w krótkie treści. Szykujcie się. Nadchodzą.

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