Netflix testuje nowy format. Szykujcie się na więcej dziwactw
Chwilę temu na Netfliksie zadebiutował nowy serial komediowy. Z miejsca przyciągnął on uwagę użytkowników, którzy dostali coś, czego jeszcze nie widzieli. I wcale nie chodzi o to, o czym "Najniższa krajowa opowiada".
"Najniższa krajowa" to mockument rozgrywający się w miejscu pracy. Bohaterami jest grupa nastolatków, pracujących w pizzerii. Na co dzień muszą godzić zawodowe obowiązki ze szkołą, ścierać się z szalonym szefem i próbować przeżyć za groszową wypłatę. Brzmi chwytliwie? Powinno. Z jakiegoś powodu użytkownikom Netfliksa przypadło do gustu.
"Najniższa krajowa" wylądowała w ofercie platformy w miniony poniedziałek. Już dzień później pojawiła się w topkach najpopularniejszych seriali dostępnych na Netfliksie w różnych krajach na świecie. Może tych zestawień nie podbiła, ale jednak cieszy się całkiem sporą popularnością. Pewnie przez to, jak szybko się ją ogląda.
Minimalna krajowa - Netflix testuje nowy format
Netflix przyzwyczaił nas do tego, że jego seriale za wiele odcinków nie mają. Ale w przypadku "Minimalnej krajowej" jest ich aż 14. Nie szykujcie się jednak na zarwaną nockę, bo najdłuższy z epizodów ma 20 minut. Najkrótszy tylko 12. To są shorty, króciaki, szybkie strzały, małe kąski. Oczywiście, chodzi o to, żeby podpiąć się pod formaty mediów społecznościowych.
Widzowie, którzy na co dzień korzystają z TikToka, Instagrama czy YouTube'a są przyzwyczajeni do krótkich form. Streaming już od dawna próbuje jakoś się do tego dostosować. Też chciałby, żeby jego treści dawały się łatwo konsumować na telefonach komórkowych. Dlatego niegdyś powstała cała platforma z serialami złożonymi z krótkich, kilkuminutowych odcinków. Qubi poniosło jednak porażkę.
Ostatnio z krótkimi formami streaming radzi sobie znacznie lepiej. Nie tak dawno na Disney+ zadebiutowała "Akademia magii", która też składa się z kilkunastominutowych odcinków. Produkcja cieszyła się taką popularnością, że niedługo po swojej premierze została przedłużona o kolejny sezon.
Teraz "Minimalna krajowa" również zdobywa uwagę widzów. Możemy być pewni, że po sukcesie mockumentu Netflix zechce więcej inwestować w krótkie treści. Szykujcie się. Nadchodzą.
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W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.