Alan Ritchson wyleciał z filmu Netfliksa. Zastąpi go uwielbiany aktor

Tymczasem albo Netflix wyrzucił go z obsady (mało prawdopodobne), albo z niewiadomych przyczyn aktor sam odpuścił. Kto go zastąpi?

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Scenarzysta Greg Fitzpatrick sprzedał Warner Bros. swój oryginalny scenariusz do tego filmu już 33 lata temu, w okresie gorączkowych poszukiwań następcy „Szklanej pułapki” - wówczas niemal każde studio poszukiwało pomysłów na kolejny film akcji z jednoosobową armią w roli głównej. Agentem odpowiedzialnym za tę transakcję był Jeff Robinov, wówczas pracujący w agencji ICM. Później kierował działem filmowym Warner Bros., a obecnie produkuje „Maelstrom” - bo o tym tytule mowa - w ramach swojej umowy z Netfliksem (jest to pierwszy wspólny, duży projekt Fitzpatricka i giganta).

Do wznowienia prac nad obrazem doszło po tym, jak Ori Marmur z Netfliksa - producent, który wskrzesił „Kontrolę bezpieczeństwa” - miał zwrócić się do innych czołowych producentów z prośbą o przedstawienie najlepszych niezrealizowanych projektów o wysokim potencjale komercyjnym. Reszta jest historią.

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Maelstorm: kto zastąpi Ritchsona?

Za nową wersję scenariusza odpowiada Mark Bianculli. Napisał on również skrypt do nadchodzącego remake'u „Na krawędzi” w reżyserii Colleta-Serry, z Piercem Brosnanem i Lily James w obsadzie. To kolejny projekt z 1993 r., który doczekał się odświeżenia. Za kamerą stanie Jaume Collet-Serra i trudno o bardziej oczywisty wybór. To właśnie on przerobił wspomnianą „Kontrolę bezpieczeństwa” („Carry-On”) - scenariusz, który przez 11 lat przeleżał na półce - w trzeci najchętniej oglądany film w historii Netfliksa.

Jak podaje „Page Six Hollywood”, główną rolę w produkcji ma zagrać Keanu Reeves. Nie wiadomo, czemu Alan Ritchson „zniknął” z obsady, ustępując miejsca 62-letniej gwieździe „Johna Wicka”. Niektórzy piszą o „zwolnieniu”, ale bardziej prawdopodobne jest to, iż sam zrezygnował.

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Fabuła? Szeryf federalny USA otrzymuje zadanie ochrony narzeczonej handlarza bronią, która zdecydowała się na objęcie programem ochrony świadków i zeznawać. Akcja rozgrywa się w ciągu jednej nocy, podczas której nadciąga huragan. Żywioł odcina łączność, a para musi stawić czoła zarówno ludziom handlarza, jak i samej burzy. W skrócie: „Szklana pułapka” podczas huraganu.

Jeśli chodzi o reżysera - określa się go mianem solidnego rzemieślnika i myślę, że to adekwatne słowa „Kontrola bezpieczeństwa” była przyzwoitym klonem „Szklanej pułapki”. Styl filmowca doskonale sprawdza się na platformach streamingowych. Reżyser nakręcił również kilka ciekawszych akcyjniaków z Liamem Neesonem, w tym „Non-Stop”, „Nocny pościg” i „Tożsamość”.

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Data premiery filmu nie jest jeszcze ustalona.

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