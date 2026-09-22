Krawczyk i Norek z Miodowych lat znowu razem. Co za spotkanie

Dziś, 22 września, przypada europejski Dzień bez Samochodu. To jednocześnie finał Europejskiego Tygodnia Mobilności, którego tegoroczne hasło brzmiało "Mobilność dla każdego". Z tej okazji w wybranych Polskich miastach można dziś bezpłatnie korzystać z autobusów, tramwajów, metra czy pociągów w granicach miasta lub aglomeracji.

Dzień bez Samochodu nagłośnili grupa Orlen oraz Warszawski Transport Publiczny, nagrywając interesujący spot reklamowy, w którym wzięli udział Cezary Żak i Artur Barciś, odtwórcy ról Krawczyka i Norka w serialu "Miodowe lata". W spocie wzięła również udział Agnieszka Włodarczyk.

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Żak i Barciś w spocie reklamowym z okazji Dnia bez Samochodu. Wygląda jak czołówka z Miodowych lat

Orlen i Warszawski Transport Publiczny przygotowali spot reklamowy promujący Dzień bez Samochodu. W ten sposób chcą zachęcić Polaków, aby tego jednego dnia zostawili samochody na parkingach i przesiedli się w komunikację miejską.

Spot reklamowy zaczyna się od przejażdżki tramwajem Włodarczyk. W kolejnym kadrze widać Barcisia, który trzyma kanapkę, a następnie jedzie ze sportowczynią w wagonie. Chwilę później wskazuje na zaskoczonego Żaka, czekającego na przystanku. Nazwiska bohaterów spotu stylizowane są na napisy z oryginalnych "Miodowych lat".

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W opisie czytamy:

Warto czasem zostawić samochód. Nigdy nie wiadomo, kogo spotkasz w tramwaju. Mistrzynię olimpijską? Możliwe. Najbardziej rozpoznawalnego motorniczego w Polsce? Też się zdarza. Anita Włodarczyk powiedziała nam kiedyś, że nigdy nie jechała warszawskim tramwajem. Z okazji Dnia Bez Samochodu razem z WTP postanowiliśmy spełnić to marzenie. I zadbaliśmy o odpowiednie towarzystwo. Mistrzowie jeżdżą tramwajami. A Ty?

Nawiązanie do "Miodowych lat" poprzez spot przypominający czołówkę kultowego serialu jest nieprzypadkowe. Przypomnijmy, że Krawczyk, w którego wcielał się Żak, był motorniczym warszawskiego tramwaju linii 18. Właśnie dlatego spot reklamowy wzbudził w widzach poczucie nostalgii, a pod materiałem wideo pojawiły się pełne uznania komentarze. Świetny pomysł.

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