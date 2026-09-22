Najlepszy Sherlock znalazł drugi dom. Wybitny kryminał dostępny

Produkcji o "Sherlocku" powstało sporo. Legendarny detektyw po raz pierwszy pojawił się na kartach opowiadania Sir Arthura Conana Doyle'a w 1886 roku, a w ciągu kolejnych dekad był bohaterem radiowych słuchowisk, spektakli teatralnych oraz filmów i seriali. Na wielkich i małych ekranach w uwielbianą postać wcielało się sporo znanych aktorów, m.in. Christopher Lee, Ian McKellen, Henry Cavill czy Robert Downey Jr. Jednym z najbardziej pamiętnych występów jest jednak ten, który zaserwował widzom Benedict Cumberbatch w serialu "Sherlock" od BBC.

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Sherlock - gdzie obejrzeć serial kryminalny? Produkcja trafiła do Disney+

Akcja serialu "Sherlock" od BBC rozgrywa się we współczesnym Londynie, gdzie Sherlock (Cumberbatch) i jego towarzysz, John Watson (Martin Freeman), korzystają z pomocy nowoczesnych technologii, rozwiązując skomplikowane zagadki. Choć Sherlock Cumberbatcha był krytykowany za swój nieprzyjemny charakter, który nie zgadzał się z bohaterem Doyle'a, to właśnie ta kreacja jest uważana za jedną z najlepszych.

"Sherlock" zmieniał domy wielokrotnie. Wcześniej można było obejrzeć go na Netfliksie, a do niedawna był dostępny wyłącznie w serwisie Prime Video w ramach abonamentu. Teraz produkcja znalazła drugi dom i teraz "Sherlock" jest dostępny bez dodatkowych opłat w serwisie Disney+. To zatem doskonała okazja, aby subskrybenci tej platformy mogli nadrobić lub obejrzeć ponownie wybitny serial kryminalny. W końcu wydaje się on być idealną propozycją na jesień.

Sherlock - serial dostępny w Disney+

"Sherlock" to brytyjski serial kryminalny od BBC emitowany w latach 2010-2017, który jest współczesną reinterpretacją opowiadań Sir Arthura Conana Doyle'a. Bohaterowie korzystają w niej ze współczesnych wynalazków, takich jak internet czy smartfony, które pomagają im rozwiązywać zagadki. Nieodłączną pomocą wciąż jest jednak obserwacja, dedukcja oraz analiza ludzkich zachowań. Twórcami produkcji są Steven Moffat i Mark Gatiss, a w role główne wcielili się Cumberbatch i Freeman.

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