Zmiany w emisji mistrzostw świata w TVP. Gdzie oglądać mecze?

Kibice doczekali się ostatniej kolejki fazy grupowej na mistrzostwach świata w piłce nożnej, które rozpoczęły się 11 czerwca. Do tej pory widzowie mieli możliwość obejrzenia właściwie każdego meczu, ponieważ spotkania odbywały się w różnych godzinach. Teraz to się zmieni - od dziś, 24 czerwca, większość z nich będzie rozgrywana o tej samej porze. Telewizja Polska zrezygnowała z transmisji łączonych i w związku z tym trzeba przygotować się na zmiany w harmonogramie emisji.

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Mistrzostwa świata w TVP - zmiana w harmonogramie emisji. Gdzie oglądać mecz?

Do tej pory TVP pokazywała wszystkie mecze. Teraz, kiedy większość spotkań będzie rozgrywać się o tej samej godzinie, nastąpiły jednak zmiany w harmonogramie. Nie oznacza to jednak, że kibice od tej pory nie będą mogli oglądać wszystkich rozgrywek - TVP zdecydowała się rozdzielić emisje między 3 kanały. Oznacza to, że mecze będą pokazywane albo w TVP1 lub w TVP2, albo w TVP Sport. Można to wyjaśnić na podstawie dzisiejszych meczów.

Dziś o 21:00 kibice będą mogli obejrzeć 2 mecze: Bośni i Hercegowiny z Katarem oraz Szwajcarii z Kanadą. W związku z tym, że odbywają się one o tej samej porze, Telewizja Polska rozdzieliła emisję spotkań na 2 kanały. Spotkanie Bośnia i Hercegowina vs. Katar zostanie pokazane w TVP Sport, a Szwajcaria vs. Kanada - w TVP1. Podobnie wydarzy się w przypadku kolejnych meczów aż do 28 czerwca.

24 czerwca:

21:00: Szwajcaria - Kanada (grupa B, Vancouver)

21:00: Bośnia i Hercegowina - Katar (grupa B, Seattle)

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25 czerwca:

00:00: Maroko - Haiti (grupa C, Atlanta)

00:00: Szkocja - Brazylia (grupa C, Miami)

03:00: RPA - Korea Południowa (grupa A, Monterrey)

03:00: Czechy - Meksyk (grupa A, Mexico City)

22:00: Curacao - WKS (grupa E, Filadelfia)

22:00: Ekwador - Niemcy (grupa E, New Jersey)

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26 czerwca:

01:00: Japonia - Szwecja (grupa F, Dallas)

01:00: Tunezja - Holandia (grupa F, Kansas City)

04:00: Paragwaj - Australia (grupa D, Santa Clara)

04:00: Turcja - USA (grupa D, Los Angeles)

21:00: Norwegia - Francja (grupa I, Boston)

21:00: Senegal - Irak (grupa I, Toronto)

27 czerwca:

02:00: Republika Zielonego Przylądka - Arabia Saudyjska (grupa H, Houston)

02:00: Urugwaj - Hiszpania (grupa H, Guadalajara)

05:00: Egipt - Iran (grupa G, Seattle)

05:00: Nowa Zelandia - Belgia (grupa G, Vancouver)

23:00: Chorwacja - Ghana (grupa L, Filadelfia)

23:00 Panama - Anglia (grupa L, New Jersey)

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28 czerwca:

01:30: DR Konga - Uzbekistan (grupa K, Atlanta)

01:30: Kolumbia - Portugalia (grupa K, Miami)

04:00: Algieria - Austria (grupa J, Kansas City)

04:00: Jordania - Argentyna (grupa J, Dallas)

Później odbędzie się kolejny etap mistrzostw świata, czyli 1/16 finału. W tej fazie spotkania nie będą już rozgrywane jednocześnie, a zatem kibice nie będą musieli się martwić przeskakiwaniem między kanałami. Finał mistrzostw świata 2026 odbędzie się 19 lipca i będzie można obejrzeć go o godzinie 21:00.

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.