Sabrina Carpenter w Marvelu? Aktorka ma zostać mutantką

Muzycy od dawna walczą o to, by ich popularność sceniczna przełożyła się też na uwielbienie widzów wielkiego ekranu. Nie trzeba szukać daleko przykładów - aktorstwem chciał parać się Elvis Presley, z udanym skutkiem w ten świat weszła Lady Gaga, z niezłym - Cher, nie należy zapominać o Jennifer Hudson, Rihannie, Queen Latifah, Barbrze Streisand, czy nawet współczesnym idolu, Harrym Stylesie (będę bronić jego roli w "Nie martw się, kochanie"). Faktem jest jednak to, że talent muzyczny nie zawsze równa się talentowi do gry w filmie.

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Sabrina Carpenter zostanie mutantką? Marvel ma wokalistkę na oku

Sabrina Carpenter to prawdopodobnie jedna z najważniejszych postaci współczesnej amerykańskiej muzyki. 27-letnia wokalistka od kilku lat jest na językach całego świata, a jej piosenki są nie tylko popularne, ale i świetnie się sprzedające. Już teraz Carpenter ma na koncie Grammy, MTV Music Award. "Tears", "Please Please Please", "Taste", "Manchild", oczywiście "Espresso" - to jedne z jej licznych hitów, dzięki którym dziś wokalistka ma status gwiazdy.

Nie każdy to pamięta, ale Sabrina Carpenter nie jest zupełnym świeżakiem, jeśli chodzi o świat kina, czy telewizji. Zyskała rozpoznawalność m.in. dzięki roli Mayi Hart w "Dziewczyna poznaje świat", sitcomie Disney Channel, wystąpiła też w obu filmach z serii Netfliksa pt. "Wysoka dziewczyna", ma również na koncie film kinowy - "Nienawiść, którą dajesz" z 2018 roku, w którym zagrała postać Hailey i znalazła się na ekranie u boku m.in. Anthony'ego Mackie, Issy Rae czy Reginy Hall. Teraz mówi się o jej możliwym powrocie na wielki ekran - Carpenter ma być bowiem na celowniku Marvel Cinematic Universe.

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Jak informuje ComicBookMovie, Sabrina Carpenter jest brana pod uwagę jako kandydatka do roli Emmy Frost - mutantki zdolnej przekształcić ciało w diament, posiadającej wysoko wykształcone zdolności telepatyczne. To bezwzględna, inteligentna i charyzmatyczna postać, która początkowo jest przedstawiana jako przeciwniczka X-Menów, jednak z czasem staje się ich sojuszniczką. To zdecydowanie interesująca rola, która - niezależnie w czyje ręce ostatecznie by wpadła - dawałaby pole do zniuansowanej gry, pokazującej przemianę postaci. Biorąc pod uwagę dotychczasowy dorobek Sabriny Carpenter, byłoby to najpoważniejsze wyzwanie aktorskie w jej karierze.

Warto dodać, że Carpenter nie jest jedyną osobą wymienianą jako potencjalna Frost. Innymi aktorkami, które mają orbitować wokół tej roli w reboocie "X-Men" w reżyserii Jake'a Schreiera, są Sydney Sweeney i Margot Robbie. Choć do prac nad filmem droga jest jeszcze daleka, machina w postaci typowania nazwisk ruszyła już dawno temu. Pewne jest, że nowy film poświęcony mutantom z Marvela pozwoli nam poznać ich młodsze wcielenia. To brzmi jak całkiem rozsądna ścieżka, a z biegiem czasu zapewne dowiemy się, czy jedną z osób, która będzie nią podążać, będzie właśnie Sabrina Carpenter.

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.